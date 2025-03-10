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Назван единственный способ, как выжить Украине в войне, когда США перешли на сторону врага

Есть одна страна, которая может помочь Украине выстоять в войне против России

сегодня, 09:46
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Ткачик Олеся

Учитывая, насколько подло и антиукраински ведет себя администрация Дональда Трампа в отношении Украины, украинским политикам советуют не спешить с ними подписывать какие-то договоры о ресурсах, потому что они все равно бросят Украину, используют, подставят и продадут россиянам. Об этом, в частности, заявил основатель международного проекта InformNapalm Роман Бурко.

Назван единственный способ, как выжить Украине в войне, когда США перешли на сторону врага

Украина

По его словам, на фоне такой геополитической неопределенности, когда союзник стал фактически играть за врага и помогать врагу, следует рассмотреть варианты не только углубленного сотрудничества с Европой, но и с Китаем.

Бурко убежден, что Китай, если его заинтересовать, может стать более надежным союзником и поставщиком вооружений для Украины. Даже если Пекин не будет снабжать нас своей бронетехникой, а просто заблокирует россиянам поставки комплектующих для дронов, то это уже очень сильно повлияет на способности россиян воевать и давить на фронте.

"И на фоне того как Путин с Трампом фактически слились в экстазе, то есть Путин качнул маятник сближения РФ с США, а сам Трамп хочет, чтобы Россия стала его союзником в борьбе против Китая, Европе и Украине следует убедить Китай, что в его же интересах развалить этот американо-российский тандем и сыграть решительно. И от распада РФ Китай выигрывает больше, чем от его сохранения", – считает Бурко.

По его словам, если США боятся распада РФ и всячески стремятся сохранить Россию большой, то и для Украины, и для Европы, и для Китая – распад РФ будет лучшим геополитическим сценарием и в безопасном, и в ресурсном плане.

"И на обломках развалившейся России, которая должна понести справедливое наказание за свою агрессию против соседних стран, может протянуться Большой шелковый путь в Европу. США при Трампе фактически изменили Украине, поэтому искать новые геополитические рычаги и союзы – это наш шанс выжить и победить", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп уже выполняет два пункта так называемых стамбульских соглашений.




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Источник: https://www.facebook.com/burkonews/posts/pfbid0rSWUgwu3CbwyV8hbA3Ar1w7DUnHMyEfWfn3c3wEz8ELSkonkSLabmbXfcLXEt1x7l?locale=ru_RU
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