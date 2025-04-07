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Назван главный страх Трампа, который не дает ему прижать Путина

Трамп закрывает глаза на все нарушения со стороны России, и этому есть одно объяснение

сегодня, 10:05
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Ткачик Олеся

В ближайшем будущем президент США Дональд Трамп может пойти на новые подходы в диалоге с Кремлем, ведь Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на компромиссы или заключать договоренности, считает политолог Игорь Рейтерович.

Назван главный страх Трампа, который не дает ему прижать Путина

Дональд Трамп

По его словам, Трамп в целом имеет снисходительное отношение к Москве, что обусловлено стремлением избежать прямого конфликта с Россией. По мнению эксперта, американский президент, вероятно, настораживает ядерный арсенал РФ, хотя такой же потенциал есть и у самих США.

"Здесь действительно возникают вопросы: что ты за лидер большой страны, если ты боишься даже в дипломатии использовать этот потенциал", — заметил Рейтерович.

Кроме того, политолог также высказал предположение, что Трамп по-прежнему верит в возможность личных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, надеясь таким образом завершить войну в Украине. Пока он придерживается избранного им дипломатического курса.

"Он, вероятно, приверженец мысли, что плохой мир лучше, чем хорошая война. И к тому же он боится, что США могут напрямую втянуться в войну, которую Россия ведет против Украины", — отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, действия Кремля все больше раздражают Трампа. И вполне возможно, что со временем его терпение иссякнет, ведь он поймет: договориться с Москвой невозможно.

В таком случае, предполагает политолог, Трампу придется прибегать к новым инструментам влияния, в частности, возобновить диалог с теми партнерами, с которыми США имели разногласия. При этом политолог не исключил, что с ключевыми странами, вероятнее всего, удастся найти общий язык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующих последствиях для Украины, если ее принудят к миру на условиях Кремля.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lazp4deatfA
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