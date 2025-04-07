Назван главный страх Трампа, который не дает ему прижать Путина

В ближайшем будущем президент США Дональд Трамп может пойти на новые подходы в диалоге с Кремлем, ведь Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на компромиссы или заключать договоренности, считает политолог Игорь Рейтерович.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп в целом имеет снисходительное отношение к Москве, что обусловлено стремлением избежать прямого конфликта с Россией. По мнению эксперта, американский президент, вероятно, настораживает ядерный арсенал РФ, хотя такой же потенциал есть и у самих США.

"Здесь действительно возникают вопросы: что ты за лидер большой страны, если ты боишься даже в дипломатии использовать этот потенциал", — заметил Рейтерович.

Кроме того, политолог также высказал предположение, что Трамп по-прежнему верит в возможность личных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, надеясь таким образом завершить войну в Украине. Пока он придерживается избранного им дипломатического курса.

"Он, вероятно, приверженец мысли, что плохой мир лучше, чем хорошая война. И к тому же он боится, что США могут напрямую втянуться в войну, которую Россия ведет против Украины", — отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, действия Кремля все больше раздражают Трампа. И вполне возможно, что со временем его терпение иссякнет, ведь он поймет: договориться с Москвой невозможно.

В таком случае, предполагает политолог, Трампу придется прибегать к новым инструментам влияния, в частности, возобновить диалог с теми партнерами, с которыми США имели разногласия. При этом политолог не исключил, что с ключевыми странами, вероятнее всего, удастся найти общий язык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующих последствиях для Украины, если ее принудят к миру на условиях Кремля.



