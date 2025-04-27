Названа главная ложь Вашингтона по урегулированию войны в Украине

Если говорить о реалистических сценариях участия США в урегулировании войны России против Украины, то ни один из них на сегодняшний день не предполагает продолжения поддержки Украины со стороны США, отмечает аналитик проекта "Вернись живым" Николай Белесков.

США и Украина

По его словам, согласно первому сценарию Украина принимает условия Соединенных Штатов по урегулированию. По мнению эксперта, при таком сценарии ответственность за поддержку Украины переходит в Европу. Соответственно, добавляет он, США умывают руки.

Согласно второму сценарию, говорит Белесков, Вашингтон реализует свою угрозу выйти из переговоров. Как следствие, добавляет эксперт, тоже никакой новой помощи Киев не получит.

Есть еще и третий сценарий, согласно которому США продолжают участвовать в переговорах, но помощь, одобренная администрацией Джо Байдена, исчерпывается, а новой помощи администрация Трампа не одобряет.

"Разворот на 180% администрации Трампа и курс на "дальнейшее усиление Украины, ослабление РФ" пока представить сложно. Как следствие, чем-то другим, кроме слова блеф, то, что пытается сейчас сделать администрация Трампа по отношению к нам, описать трудно. Блеф плюс давление. Потому что при любом сценарии Украина ничего не получает от США, но при этом должна идти на радикальные уступки", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед похоронами Папы Франциска в Риме состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Этот диалог был особенно напряженным, учитывая предыдущую встречу, завершившуюся громким скандалом в Белом доме. Издание отмечает, что эта встреча может войти в историю, хотя подробности переговоров остаются засекреченными. В то же время, фото с базилики Святого Петра позволяют почувствовать атмосферу встречи.



