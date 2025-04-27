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Главная Новости Мир США Названа главная ложь Вашингтона по урегулированию войны в Украине
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Названа главная ложь Вашингтона по урегулированию войны в Украине

Есть три основных сценария действий Соединенных Штатов по вопросу урегулирования войны России против Украины

сегодня, 07:07
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Ткачик Олеся

Если говорить о реалистических сценариях участия США в урегулировании войны России против Украины, то ни один из них на сегодняшний день не предполагает продолжения поддержки Украины со стороны США, отмечает аналитик проекта "Вернись живым" Николай Белесков.

Названа главная ложь Вашингтона по урегулированию войны в Украине

США и Украина

По его словам, согласно первому сценарию Украина принимает условия Соединенных Штатов по урегулированию. По мнению эксперта, при таком сценарии ответственность за поддержку Украины переходит в Европу. Соответственно, добавляет он, США умывают руки.

Согласно второму сценарию, говорит Белесков, Вашингтон реализует свою угрозу выйти из переговоров. Как следствие, добавляет эксперт, тоже никакой новой помощи Киев не получит.

Есть еще и третий сценарий, согласно которому США продолжают участвовать в переговорах, но помощь, одобренная администрацией Джо Байдена, исчерпывается, а новой помощи администрация Трампа не одобряет.

"Разворот на 180% администрации Трампа и курс на "дальнейшее усиление Украины, ослабление РФ" пока представить сложно. Как следствие, чем-то другим, кроме слова блеф, то, что пытается сейчас сделать администрация Трампа по отношению к нам, описать трудно. Блеф плюс давление. Потому что при любом сценарии Украина ничего не получает от США, но при этом должна идти на радикальные уступки", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед похоронами Папы Франциска в Риме состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Этот диалог был особенно напряженным, учитывая предыдущую встречу, завершившуюся громким скандалом в Белом доме. Издание отмечает, что эта встреча может войти в историю, хотя подробности переговоров остаются засекреченными. В то же время, фото с базилики Святого Петра позволяют почувствовать атмосферу встречи.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TQttXzNFf5TMYpWapbD3XpvcfKgHm4UckzrsLHjknpAWw4PLTVhwXW3mD7fuyA6wl&id=100010617637517
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