Названа главная причина, почему США категорически против членства Украины в НАТО

Financial Times рассказало о том, что якобы на Западе обсуждают сценарий по обмену территорий Украины на членство в НАТО. Более того, вроде бы это уже согласованная позиция западных правительств и Украины.

США и Украина

В то же время, как отмечает политолог Петр Олещук, в статье ясно указано, что США против выхода за пределы статуса "будущее Украины в НАТО" и "вступление на необратимом пути". Вашингтон якобы "опасается, что предоставление гарантий взаимной обороны согласно статье 5 договора НАТО привлечет США в войну".

Кроме того, подчеркивает эксперт, большой вопрос, будут ли США, не говоря уже об их европейских союзниках, готовы взять на себя военные обязательства, необходимые для защиты Украины внутри Альянса.

По словам Олещука, фактически в этой публикации речь идет о том, что и так всем понятно. Некоторые люди (преимущественно — разнообразные "аналитики" и "эксперты", отставные европейские политики и другие лица, не обремененные работой и полномочиями) обсуждают "а вот что бы, если бы Украину взять в НАТО кусками".

"С практической точки зрения США не хотят (как не хотели вчера, или до 24 февраля 2022 года) брать на себя конкретные обязательства защищать с оружием в руках суверенитет Украины. В любых границах: без Крыма, без Донецка, без Киева или Львова. Вопрос не в границах, вопрос в том, что США не хотят брать на себя обязательство воевать за Украину ни при каких условиях, которые неоднократно официально объявлялись в Вашингтоне", — отметил Олещук.

По его словам, США просто не хотят, чтобы даже гипотетически возникала возможность, что они будут вынуждены воевать за Украину, и именно поэтому они против вступления Украины в НАТО.

"Это – главное. Все остальное — спекуляции, имеющие главную цель "расхолодить" западную публику, и убедить ее, что "мир в Украине" легок и достижим уже завтра. Это, в свою очередь, должно обеспечивать снижение внимания к Украине и ее поддержке. Именно в таком режиме "западные СМИ" работают уже два года. С осени 2022 года, когда, после увольнения Херсона, М.Милли заявил, что "пришло время для переговоров", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные спецслужбы начали против Украины информационную спецоперацию.



