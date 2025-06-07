Названа настоящая причина, почему Трамп не критикует Китай за помощь Путину

Президент США Дональд Трамп избегает давления на Китай по прекращению поддержки России в войне против Украины, сосредотачиваясь на двусторонних вопросах с Пекином. По данным Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, война в Украине перестает быть приоритетом администрации Трампа, хотя позиция может измениться

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Такой подход отличается от официальной позиции стран G7, ранее открыто критиковавших Китай за помощь Москве. В марте министры иностранных дел G7 осудили Пекин за поддержку России. Трамп также заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином 5 июня тема войны не обсуждалась.

Ожидается, что этот вопрос может подняться на встрече лидеров G7 в Канаде, но пока неясно, побуждают ли администрацию Трампа к более жесткой позиции по Китаю. По словам чиновников, Трамп стремится отойти от внешнеполитической стратегии предшественника Байдена, ставившей войну в Украине в центр всех международных отношений. Он сосредоточен на пошлинах, технологиях и полезных ископаемых в диалоге с Китаем.

Также отмечается, что Трамп избегает прямых обвинений по Китаю, пока ведет переговоры с Владимиром Путиным.

Портал "Комментарии" писал, что будущие возможности России будут продолжать войну в значительной степени зависеть от косвенных санкционных рычагов, которые используют США. Об этом заявил военно-политический аналитик, сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он напомнил, что после визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию страна объявила об увеличении добычи нефти, что привело к обвалу цен — с $70 до $55 за баррель.