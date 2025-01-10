Названа настоящая причина, почему весь Лос-Анджелес в огне: причастна ли к этому Украина

Сын избранного президента Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск обвинили в лесных пожарах в Лос-Анджелесе Украину. В частности, в соцсети Х Трамп-младший заявил, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала "многие свои запасы" Украине, а сегодня не может обуздать стихию в своей непосредственной зоне ответственности. Маск репостнул этот твит: "Гидранты не наполняли. Они сократили $17 млн из пожарного бюджета. Они отправили запасы в Украину".

Пожар в Лос-Анджелесе

Сам Трамп публично обвинил в стихийном бедствии Джо Байдена и местного губернатора Ньюсома.

Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, есть другая сторона ситуации. По его словам, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс действительно, как отметил Маск, серьезно сократила финансирование пожарного департамента буквально за месяц до этого пожара — средства перенаправили на бездомных.

Эксперт рассказал, что Лос-Анджелес уволил предыдущего, профессионального шефа пожарного департамента Ральфа Терразаса с опытом в профессии в 39 лет по требованию женщин-пожарниц (составляют 3,5% от общего состава в 3300 принявших присягу; средний показатель по Америке 4 %) из-за "неспособности начальника решить проблему распространенной расистской и сексистской культуры в отделе". Ему на замену в марте 2022 года назначили открытую лесбийку Кристин Кроули, которая заявила своими главными целями в должности "полностью предаваться содействию разнообразной, справедливой и инклюзивной культуры в LAFD".

Местные жители констатируют, что под руководством "разнообразного и инклюзивного" шефа Кроули, не осилившего отстоять почти $18 млн финансирования для своей службы, в Лос-Анджелесе не заполнили водохранилища, не расчистили кустарники, не обеспечили надлежащие полосы обжига, не собрали , а спустили ее в море. То есть, подчеркивает эксперт, к нынешним огромным стихийным пожарам департамент подошел с минимальными ресурсами и подготовкой.

Голобуцкий приговорил, что сейчас к инициативам Meta и McDonald's по отмене всех тех гендерно-разнообразно-инклюзивных инструкций последних лет присоединятся многие другие структуры, в том числе подразделения местной власти. Кроули, очевидно, уволят, и следующего шефа пожарных будут выбирать по другим, не разнообразно-инклюзивным критериям.

"Очевидно, что рано или поздно это должно было произойти: государство и общество должны столкнуться со страшными и дорогими последствиями безосновательной замены профессиональных критериев отбора должностных лиц и вообще работников другими критериями. Безотносительно к содержанию тех "других" критериев (умение носить шпильки, рыжие волосы или лысина, пол претендента и его супругов, любовь к ярким аксессуарам, партийная принадлежность или т.д.)" — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне пожара в Калифорнии в Украине назвали Маска "девчонкой".



