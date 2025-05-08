Согласно информации агентства Reuters, решение о приостановлении помощи Украине зимой 2025 якобы принял не лично Дональд Трамп, а министр обороны США Пит Гегсет. В то же время, эксперты сомневаются, что подобное решение могло быть принято без участия президента.

Украина и США

Демократический мир работает в пределах определенных юридических норм. Однако при президентстве Трампа Соединенные Штаты пытаются нарушить эти принципы, отметил политолог Макси Джигун.

По его словам, администрация Трампа разрушила слаженную систему управления, заменив ее ручным управлением, хаосом и отсутствием структурированности. В этой системе ключевые решения принимаются лично, что делает государственное управление неэффективным, особенно когда на ответственные должности назначают людей без должного опыта.

Эксперт считает, что решение Пита Гегсета было вызвано желанием продемонстрировать свою власть и выслужиться перед Трампом. Вероятно, на очередном заседании по обсуждению поддержки Украины Гегсет попытался показать, что он может самостоятельно принимать решения, чтобы получить президентское одобрение.

"Председатель Пентагона, который только пришел в политическую деятельность, понял, что нужно выслужиться перед президентом. Следовательно, надо сработать на опережение и получить похвалу за такое "невероятное" управленческое решение", — отметил Джигун.

По его словам, такая политика негативно влияет на жизнь миллионов людей, ведь приостановка помощи может привести к потерям среди военных из-за нехватки вооружения или техники. Однако для некоторых должностных лиц это выглядит второстепенным вопросом.

По мнению эксперта, действия новой администрации Трампа приводят к серьезным проблемам не только в контексте российско-украинской войны, но и ситуациях с хуситами, Израилем и противостоянием с Китаем. Новый подход к международной политике создает проблемы, становящиеся неожиданностью даже для самих американских чиновников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто на самом деле руководит Пентагоном.



