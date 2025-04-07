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Названа настоящая странная причина введения Трампом пошлин на острова, где живут только пингвины

Причина введения президентом США пошлин на острова, населяющие пингвины

сегодня, 12:50
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Клименко Елена

США ввели пошлины на безлюдные острова Герд и Макдональд, расположенные вблизи Антарктиды, где проживают только пингвины. Такой шаг, по словам министра торговли США Говарда Лутника, направлен на закрытие возможных лазейок для других стран, которые могут обходить торговые ограничения.

Названа настоящая странная причина введения Трампом пошлин на острова, где живут только пингвины

Президент США Дональд Трамп. Фото: коллаж

Лутник пояснил, что это решение является частью стратегии США, чтобы не оставить ни одной страны без внимания, а также прекратить использование таких "бессмысленных лазейок", через которые третьи страны могли обходить установленные ранее пошлины.

"В любой стране, как у нас, президент ввел пошлины на Китай в 2018 году, и что начал делать Китай? Они начали прокачивать свои товары через другие страны, чтобы попасть в Америку. Они строили продукцию через другие страны, а затем попадали в США. Теперь президент решил положить конец этому", — отметил министр.

Согласно сообщениям, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел таможенную пошлину на весь импорт в страну, а в санкционном списке оказались даже безлюдные острова Герд и Макдональд.

Эти острова составляют небольшой архипелаг в южной части Индийского океана, состоящий из двух основных островов и нескольких мелких. Они принадлежат Австралии и являются домом для больших колоний пингвинов, тюленей и морских птиц. Постоянное население на островах отсутствует, но посещают туристы (без высадки на берега) и научные экспедиции. Люди высаживались на архипелаг всего дважды — в 1971 и 1980 годах.

Портал "Комментарии" писал, что более 50 стран обратились в Белый дом с инициативой начать торговые переговоры после объявления президентом США Дональдом Трампом новых взаимных пошлин. Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/transcript-commerce-secretary-howard-lutnick-on-face-the-nation-with-margaret-brennan-april-6-2025/
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