Названа одна из главных тем на переговорах Трампа и Зеленского: и это не территории Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ожидается, что главной темой переговоров станут гарантии безопасности Украины, сообщил в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.

Зеленский и Трамп

По его словам, гарантии безопасности являются ключевым фактором для достижения мира. При этом он подчеркнул, что часто обсуждаются некоторые элементы гарантий, например, присутствие иностранного военного контингента. Но ни миротворцы, ни иностранные войска сами по себе не гарантируют безопасность, убежден эксперт.

Левусь предположил, что одной из тем встречи Трампа и Зеленского предположительно станет сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых Украины. Трамп ранее упоминал эту инициативу, соответствующую четвертому пункту украинского "плана победы".

При этом эксперт подчеркнул, что речь идет не о передаче украинских ресурсов, а о партнерстве. То есть, говорит он, западные инвесторы могут вкладывать средства, вместе разрабатывать месторождения и получать прибыль. Это также вопрос безопасности Европы и защиты от того, чтобы эти ресурсы не попали в руки России, добавил Левусь.

Эксперт не исключил, что Трамп мог обсуждать этот аспект сотрудничества с Зеленским еще во время предвыборной кампании. Он также отметил, что ранее в Украине развитие добывающей отрасли было заморожено, что стало одной из причин агрессии РФ.

"Не было полноценных западных инвестиций для разработки, – и это тоже одна из причин полномасштабной агрессии РФ. То есть они знали, что не будет никакого ответа, поддержки Украины, вмешательства вложившихся сюда”, — подчеркнул Левусь.

Кроме того, он добавил, что у России нет возможностей самостоятельно добывать редкоземельные металлы в больших масштабах, а ее главным союзником в этой сфере является Китай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, состоится ли встреча Трампа и Зеленского.



