Названа поразительная причина, почему Трамп не хочет видеть Зеленского на Аляске
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа поразительная причина, почему Трамп не хочет видеть Зеленского на Аляске

Дональд Трамп выступает против участия Владимира Зеленского в переговорах, считая, что это может сорвать саммит.

14 августа 2025, 09:30
Автор:
Президент США Дональд Трамп не поддержал участие Владимира Зеленского в переговорах с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем на Аляске саммите. Причина — опасение, что присутствие украинского лидера может осложнить ход переговоров, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Названа поразительная причина, почему Трамп не хочет видеть Зеленского на Аляске

Сначала европейские партнеры настаивали, чтобы к обсуждениям присоединились не только генсек НАТО Марк Рютте или чиновник ЕС, но и сам Зеленский. Среди подтвержденных участников – госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако после личных консультаций между канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Дональдом Трампом идею с присутствием президента решили отложить. Хотя официальная позиция стран Европы продолжает предусматривать необходимость прямого участия Киева в переговорах.

"По словам источников, Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Зеленского на начальном этапе может помешать переговорам", — пишет WSJ.

Трамп, однако, заверил Мерца, что готов пригласить Зеленского на дальнейшую встречу, если после переговоров на Аляске будут созданы условия для прямого диалога с российской стороной.

В ходе брифинга 12 августа Трамп заявил журналистам, что считает себя потенциальным посредником между Киевом и Москвой, но только после аляскинского саммита. Он отметил, что планирует сначала пообщаться с Путиным, а уже после этого проинформировать президента Украины и лидеров ЕС, участвовавших в предыдущей видеоконференции.

В ходе этой онлайн-встречи, состоявшейся 13 августа, Трамп дал понять, что не намерен обсуждать территориальные уступки с Кремлем. По его словам, единственная цель саммита – добиться прекращения огня.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Трамп намерен требовать от Путина прекращения боевых действий и готов поддержать будущие гарантии безопасности для Украины.

Как уже писали "Комментарии", Берлин и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе НАТО, Германия профинансирует новый масштабный пакет военной помощи, ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов. Закупка вооружения будет производиться в Соединенных Штатах.



Источник: https://www.wsj.com/world/trump-talks-ukraine-red-lines-with-europe-before-putin-summit-cd691edf?mod=Searchresults_pos3&page=1
