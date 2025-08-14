Названа поразительная причина, почему Трамп не хочет видеть Зеленского на Аляске

Президент США Дональд Трамп не поддержал участие Владимира Зеленского в переговорах с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем на Аляске саммите. Причина — опасение, что присутствие украинского лидера может осложнить ход переговоров, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Сначала европейские партнеры настаивали, чтобы к обсуждениям присоединились не только генсек НАТО Марк Рютте или чиновник ЕС, но и сам Зеленский. Среди подтвержденных участников – госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако после личных консультаций между канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Дональдом Трампом идею с присутствием президента решили отложить. Хотя официальная позиция стран Европы продолжает предусматривать необходимость прямого участия Киева в переговорах.

"По словам источников, Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Зеленского на начальном этапе может помешать переговорам", — пишет WSJ.

Трамп, однако, заверил Мерца, что готов пригласить Зеленского на дальнейшую встречу, если после переговоров на Аляске будут созданы условия для прямого диалога с российской стороной.

В ходе брифинга 12 августа Трамп заявил журналистам, что считает себя потенциальным посредником между Киевом и Москвой, но только после аляскинского саммита. Он отметил, что планирует сначала пообщаться с Путиным, а уже после этого проинформировать президента Украины и лидеров ЕС, участвовавших в предыдущей видеоконференции.

В ходе этой онлайн-встречи, состоявшейся 13 августа, Трамп дал понять, что не намерен обсуждать территориальные уступки с Кремлем. По его словам, единственная цель саммита – добиться прекращения огня.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Трамп намерен требовать от Путина прекращения боевых действий и готов поддержать будущие гарантии безопасности для Украины.

Как уже писали "Комментарии", Берлин и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе НАТО, Германия профинансирует новый масштабный пакет военной помощи, ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов. Закупка вооружения будет производиться в Соединенных Штатах.