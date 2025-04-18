Названа причина, почему на самом деле Трамп не хочет продать Украине ЗРК Patriot

В американских медиа появились сообщения о том, что Дональд Трамп вроде бы не поддерживает передачу Украине систем противовоздушной обороны. Речь идет о потенциальных соглашениях на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму около 50 миллиардов долларов.

Дональд Трамп

Пока ни украинская, ни американская сторона официально не прокомментировали эту информацию. Впрочем, как отметил политолог Валерий Клочок, ранее Киев заявлял о готовности покупать оружие у США, однако конкретных переговоров пока не было.

По мнению эксперта, заявление Трампа может быть воспринято как отказ, однако оно не подтверждено официально. Все это, по всей вероятности, часть политического информационного давления, связанного с борьбой между республиканцами и демократами.

"Я считаю, что в западной прессе идет целенаправленная атака на администрацию Трампа из-за его неторопливости в военной помощи Украине. Но надо обратить внимание на примечательную деталь – выступление Джо Байдена в ответ на политику Белого дома", — отметил политолог.

По его словам, интересно, что в выступлении Джо Байдена в ответ на позицию Белого дома не прозвучало ни одного упоминания об Украине — он акцентировал внимание только на социальных вопросах.

Эксперт также подчеркнул: Трамп хочет, чтобы большинство оборонных расходов легло на плечи Европы. Он заинтересован в том, чтобы именно европейские страны покупали американское оружие. Это несколько противоречит утверждениям о его якобы категоричном отказе продавать Украине Patriot.

"Поэтому не стоит торопиться с выводами, хотя понятно, что Трамп не хочет продавать нам Patriot по одной простой причине. Оказалось, это не только защитное оружие. Системы ПВО Patriot умеют сбивать не только ракеты, но и самолеты", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп якобы не соглашается даже продавать Украине ЗРК "Патриот".



