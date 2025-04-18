Названа причина, почему на самом деле Трамп не хочет продать Украине ЗРК Patriot

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Ткачик Олеся
В американских медиа появились сообщения о том, что Дональд Трамп вроде бы не поддерживает передачу Украине систем противовоздушной обороны. Речь идет о потенциальных соглашениях на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму около 50 миллиардов долларов.
Дональд Трамп
Пока ни украинская, ни американская сторона официально не прокомментировали эту информацию. Впрочем, как отметил политолог Валерий Клочок, ранее Киев заявлял о готовности покупать оружие у США, однако конкретных переговоров пока не было.
По мнению эксперта, заявление Трампа может быть воспринято как отказ, однако оно не подтверждено официально. Все это, по всей вероятности, часть политического информационного давления, связанного с борьбой между республиканцами и демократами.
По его словам, интересно, что в выступлении Джо Байдена в ответ на позицию Белого дома не прозвучало ни одного упоминания об Украине — он акцентировал внимание только на социальных вопросах.
Эксперт также подчеркнул: Трамп хочет, чтобы большинство оборонных расходов легло на плечи Европы. Он заинтересован в том, чтобы именно европейские страны покупали американское оружие. Это несколько противоречит утверждениям о его якобы категоричном отказе продавать Украине Patriot.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп якобы не соглашается даже продавать Украине ЗРК "Патриот".
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