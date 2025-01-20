Названы наиболее вероятный сценарий мира, который начнет внедрять Трамп после инаугурации

После урегулирования конфликта на Ближнем Востоке внешняя политика США будет сосредоточена на украинском вопросе, об этом в эфире "Эспрессо" сказал бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.

Трамп, Зеленский и Путин

По его словам, многие эксперты отмечают, что после остановки активной фазы конфликта в Израиле для Трампа будет выгодно показать прогресс и по Украине. Ведь вопросы Ближнего Востока и Украины являются ключевыми во внешнеполитической повестке дня. С одной стороны, для Украины это положительный сигнал, поскольку внимание США больше сосредоточится на нашей ситуации, подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что в СМИ активно обсуждается информация о том, что Трамп поручил своим советникам организовать телефонный разговор с Путиным, хотя перспективы личной встречи пока обсуждаются осторожно. Последующие шаги будут зависеть от результатов этой беседы.

В деталях еще плана Трампа нет, хотя очертания вырисовываются. Повторяется, что примерно 20% оккупированной Россией территории Украины останутся временно под влиянием РФ, что линия разграничения зафиксируется, по которой будут осуществлены какие-то меры безопасности. вопрос безопасности Украины будет в значительной степени зависеть от европейцев. значительную часть, как они говорят "цены за это перемирие", то есть финансировать, послать свои миротворческие силы, то США при таких условиях будет финансировать с сегодняшних 50% где-то 20%, чтобы держать временную границу и не давать войне развернуться снова", – говорит Рыбачук.

По его словам, команда Трампа разрабатывает два сценария отношений с Россией. Первый предполагает ослабление санкций, если Москва продемонстрирует готовность к компромиссам. Второй — более жесткие санкции, если Кремль откажется сотрудничать. Таким образом, ситуация остается схожей с той, что была ранее, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы хотят, чтобы Трамп заставил Украину к миру в течение первых ста дней работы на посту президента.



