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Названы настоящие планы Трампа по Украине, которые он пытается скрыть

Трамп и его команда полностью меняют внешнеполитический курс США

сегодня, 13:26 comments1222
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Ткачик Олеся

Последние заявления из Вашингтона указывают на возможный альянс между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на то, что американский президент позиционирует себя как миротворца, его действия говорят о другом, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, администрация Трампа стремится радикально изменить традиционный внешнеполитический курс США, касающийся не только Украины.

Названы настоящие планы Трампа по Украине, которые он пытается скрыть

Дональд Трамп

Он напомнил, что когда-то основой американской дипломатии была идея единства всех демократических государств, основанная на принципе свободы. Сейчас очевидно, что Трамп отвергает эту концепцию и стремится ее разрушить.

"Они хотят капитуляции Украины и союза с Путиным", — подчеркнул Пионтковский.

Эксперт обратил внимание, что среди ближайших соратников американского президента преобладают люди с бизнес-мышлением. Одним из таких является Стив Виткофф, посещавший Москву и, вероятно, контактировавший с Путиным. Их объединяет не только деловой подход, но и схожие политические взгляды.

В то же время, как отмечает Пионтковский, до сих пор есть надежда, что эти попытки не приведут к полному разрушению традиционной политики США.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Украину, однако ни разу прямо не признал Россию агрессором. Это вызывает подозрения о возможных договоренностях между Вашингтоном и Кремлем.

"Стычка Зеленского и Трампа не является историческим событием. Действительно историческим является колоссальное изменение внешней политики США. К тому же не только в отношении Украины. Вэнс и Хегсет прямо сказали Европе на Мюнхенской конференции, что не могут больше фокусироваться на безопасности", — подчеркнул российский политик.

По его мнению, США равномерно удаляются от глобальных обязательств, а Трамп управляется до этого всего своими интересами и эго. Он окружил себя противоречивыми фигурами, такими как Илон Маск, Джей Ди Вэнс и Такер Карлсон, которые, как считает эксперт, выражают даже более радикальные позиции по отношению к Украине, чем сам Трамп.

Более того, сходство Трампа и Путина проявляется не только в их стиле управления, но и в подходе к международной политике. Именно это, по мнению Пионтковского, объясняет их симпатию и дистанцирование Вашингтона от европейских партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп приостановил помощь Украине как раз тогда, когда ВСУ начали отвоевывать территории.




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Источник: https://24tv.ua/zayavi-trampa-pro-ukrayinu-chomu-ssha-kritikuyut-zelenskogo-ukrayinu_n2768096
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