Последние заявления из Вашингтона указывают на возможный альянс между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на то, что американский президент позиционирует себя как миротворца, его действия говорят о другом, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, администрация Трампа стремится радикально изменить традиционный внешнеполитический курс США, касающийся не только Украины.

Дональд Трамп

Он напомнил, что когда-то основой американской дипломатии была идея единства всех демократических государств, основанная на принципе свободы. Сейчас очевидно, что Трамп отвергает эту концепцию и стремится ее разрушить.

"Они хотят капитуляции Украины и союза с Путиным", — подчеркнул Пионтковский.

Эксперт обратил внимание, что среди ближайших соратников американского президента преобладают люди с бизнес-мышлением. Одним из таких является Стив Виткофф, посещавший Москву и, вероятно, контактировавший с Путиным. Их объединяет не только деловой подход, но и схожие политические взгляды.

В то же время, как отмечает Пионтковский, до сих пор есть надежда, что эти попытки не приведут к полному разрушению традиционной политики США.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Украину, однако ни разу прямо не признал Россию агрессором. Это вызывает подозрения о возможных договоренностях между Вашингтоном и Кремлем.

"Стычка Зеленского и Трампа не является историческим событием. Действительно историческим является колоссальное изменение внешней политики США. К тому же не только в отношении Украины. Вэнс и Хегсет прямо сказали Европе на Мюнхенской конференции, что не могут больше фокусироваться на безопасности", — подчеркнул российский политик.

По его мнению, США равномерно удаляются от глобальных обязательств, а Трамп управляется до этого всего своими интересами и эго. Он окружил себя противоречивыми фигурами, такими как Илон Маск, Джей Ди Вэнс и Такер Карлсон, которые, как считает эксперт, выражают даже более радикальные позиции по отношению к Украине, чем сам Трамп.

Более того, сходство Трампа и Путина проявляется не только в их стиле управления, но и в подходе к международной политике. Именно это, по мнению Пионтковского, объясняет их симпатию и дистанцирование Вашингтона от европейских партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп приостановил помощь Украине как раз тогда, когда ВСУ начали отвоевывать территории.



