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Названы политики в окружении Трампа, которые поддерживают Путина и раздел Украины

В окружении Трампа есть два крыла, одно поддерживает Украину, другое – Россию

сегодня, 15:47
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Ткачик Олеся

В администрации президента США Дональда Трампа сформировались два влиятельных лагеря с противоположными подходами к политике по отношению к России, об этом в интервью Радио НВ рассказал политолог Владимир Фесенко.

Названы политики в окружении Трампа, которые поддерживают Путина и раздел Украины

Дональд Трамп

По его словам, первое крыло представляют традиционные республиканцы – профессионалы в сфере безопасности и внешней политики. Именно они выступают за сдерживание России и поддержку Украины, хоть и в ограниченном формате.

"Это специалисты по безопасности, внешней политике, которые выступают за сдерживание России, чтобы пусть дозировано, не безвозмездно, но помогать Украине и сдерживать россиян, давить на них. Давить – это стиль Трампа, здесь, я думаю, такие вещи он может хотя бы ситуативно поддержать", — подчеркнул Фесенко.

Во второй лагерь, по мнению политолога, входят Дональд Трамп-младший, Илон Маск и вице-президент Джей Ди Венс.

"Все эти люди периодически раньше выступали, иногда и сейчас какие-то заявления делают, что нужно договариваться с Россией, находить с ним общий язык. Думаю, они могут продвигать нарративы по поводу уступок Путину или поддержать идею, которую Путин хочет продвинуть на переговорах с Трампом. Это какое-то "большое геополитическое соглашение, новая Ялта". Здесь есть определенная опасность", – отметил эксперт.

Кроме того, он предположил, что между двумя лагерями сейчас ведутся острые дискуссии. Какой из них в конце концов возобладает, станет понятно впоследствии, возможно, уже во время встреч в Мюнхене. Но окончательное решение будет всегда оставаться за Трампом, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Мюнхене президент Владимир Зеленский должен встретиться с Джей Ди Венсом, который, вероятно, передаст ему мирный план от Трампа.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-administraciji-trampa-ye-dva-krila-z-riznimi-poglyadami-na-politiku-shchodo-rosiji-ekspert-50487947.html
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