Названы политики в окружении Трампа, которые поддерживают Путина и раздел Украины

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Ткачик Олеся
В администрации президента США Дональда Трампа сформировались два влиятельных лагеря с противоположными подходами к политике по отношению к России, об этом в интервью Радио НВ рассказал политолог Владимир Фесенко.
Дональд Трамп
По его словам, первое крыло представляют традиционные республиканцы – профессионалы в сфере безопасности и внешней политики. Именно они выступают за сдерживание России и поддержку Украины, хоть и в ограниченном формате.
Во второй лагерь, по мнению политолога, входят Дональд Трамп-младший, Илон Маск и вице-президент Джей Ди Венс.
Кроме того, он предположил, что между двумя лагерями сейчас ведутся острые дискуссии. Какой из них в конце концов возобладает, станет понятно впоследствии, возможно, уже во время встреч в Мюнхене. Но окончательное решение будет всегда оставаться за Трампом, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Мюнхене президент Владимир Зеленский должен встретиться с Джей Ди Венсом, который, вероятно, передаст ему мирный план от Трампа.
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