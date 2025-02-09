Названы политики в окружении Трампа, которые поддерживают Путина и раздел Украины

В администрации президента США Дональда Трампа сформировались два влиятельных лагеря с противоположными подходами к политике по отношению к России, об этом в интервью Радио НВ рассказал политолог Владимир Фесенко.

Дональд Трамп

По его словам, первое крыло представляют традиционные республиканцы – профессионалы в сфере безопасности и внешней политики. Именно они выступают за сдерживание России и поддержку Украины, хоть и в ограниченном формате.

"Это специалисты по безопасности, внешней политике, которые выступают за сдерживание России, чтобы пусть дозировано, не безвозмездно, но помогать Украине и сдерживать россиян, давить на них. Давить – это стиль Трампа, здесь, я думаю, такие вещи он может хотя бы ситуативно поддержать", — подчеркнул Фесенко.

Во второй лагерь, по мнению политолога, входят Дональд Трамп-младший, Илон Маск и вице-президент Джей Ди Венс.

"Все эти люди периодически раньше выступали, иногда и сейчас какие-то заявления делают, что нужно договариваться с Россией, находить с ним общий язык. Думаю, они могут продвигать нарративы по поводу уступок Путину или поддержать идею, которую Путин хочет продвинуть на переговорах с Трампом. Это какое-то "большое геополитическое соглашение, новая Ялта". Здесь есть определенная опасность", – отметил эксперт.

Кроме того, он предположил, что между двумя лагерями сейчас ведутся острые дискуссии. Какой из них в конце концов возобладает, станет понятно впоследствии, возможно, уже во время встреч в Мюнхене. Но окончательное решение будет всегда оставаться за Трампом, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Мюнхене президент Владимир Зеленский должен встретиться с Джей Ди Венсом, который, вероятно, передаст ему мирный план от Трампа.



