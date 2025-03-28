Названы три сценария, которые США могут запустить после выхода Путина из переговоров

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина четко указывают на то, что он определился с тактическим планом – никакого даже временного перемирия не будет в ближайшие месяцы, считает политолог Виктор Шлинчак.

Владимир Путин

"Можно провести еще множество раундов переговоров с командой Трампа. Но вчера Путин дезавуировал все аргументы американцев, почему украинская сторона должна слушать Вашингтон. Напомню, что мантрой американцев было верование, что отдав россиянам награбленное, те утешятся и побегут дружить с США, при этом предавая Китай", — говорит эксперт.

Впрочем, как подчеркивает эксперт, кремлевский диктатор ясно указал, что он заинтересован в полном уничтожении Украины.

"Ничего нового. Только раньше он это говорил во времена Байдена, теперь – шах и мат Белому Дому Трампа", – подчеркнул эксперт.

По его словам, на этом фоне переданное соглашение от США абсолютно теряет смысл, поскольку становится понятным, что у Вашингтона нет реальных возможностей усадить Путина за стол переговоров, где будет царить конструктив.

В этой ситуации, говорит Шлинчак, у Трампа вырисовывается три сценария. Согласно первому он принимает все требования Путина и становится стороной конфликта на стороне России.

По второму сценарию, американский президент переключается с украинского вопроса на внутренние проблемы и сбрасывает все "урегулирование" на европейцев. И согласно третьему сценарию, Трамп прямо или косвенно усиливает Украину.

"Элементы этих планов – несочетаемые, потому что противоречат друг другу. И здесь большой вопрос, какая именно из лоббистских групп больше сидит в ухе Трампа. Потому что, когда мы называем фамилии официальных чиновников, это упрощенное представление, с кем в узком кругу Трамп расписывает карточную партию. А люди, действительно влияющие, могут не иметь официальных должностей. Как Трамп-младший, например", – говорит Шлинчак.

У Украины же, по его словам, остается исключительно один вариант действий, заключающийся в укреплении собственных Вооруженных сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин вышел из переговоров о мире в Украине.



