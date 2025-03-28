Названы три сценария, которые США могут запустить после выхода Путина из переговоров

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Ткачик Олеся
Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина четко указывают на то, что он определился с тактическим планом – никакого даже временного перемирия не будет в ближайшие месяцы, считает политолог Виктор Шлинчак.
Владимир Путин
Впрочем, как подчеркивает эксперт, кремлевский диктатор ясно указал, что он заинтересован в полном уничтожении Украины.
По его словам, на этом фоне переданное соглашение от США абсолютно теряет смысл, поскольку становится понятным, что у Вашингтона нет реальных возможностей усадить Путина за стол переговоров, где будет царить конструктив.
В этой ситуации, говорит Шлинчак, у Трампа вырисовывается три сценария. Согласно первому он принимает все требования Путина и становится стороной конфликта на стороне России.
По второму сценарию, американский президент переключается с украинского вопроса на внутренние проблемы и сбрасывает все "урегулирование" на европейцев. И согласно третьему сценарию, Трамп прямо или косвенно усиливает Украину.
У Украины же, по его словам, остается исключительно один вариант действий, заключающийся в укреплении собственных Вооруженных сил.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин вышел из переговоров о мире в Украине.
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