Не 30-дневное перемирие: США сделали Украине и России новое предложение

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Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия должны пойти на прямые переговоры друг с другом, чтобы закончить войну. По его словам, Россия требует "слишком много" для завершения конфликта.
Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters
Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне, где заявил, что США не могут быть посредником по некоторым вопросам между Украиной и Россией. Вэнс подчеркнул, что Кремль выдвинул свои претензии, а Украина передала "лист бумаги в наши руки" со своими условиями.
Вице-президент США считает, что следующим этапом должны стать прямые переговоры между Украиной и Россией для окончания войны.
По его словам, из-за слишком разных позиций Украины и России относительно перемирия, Соединенные Штаты хотят "выйти за пределы одержимости 30-дневным прекращением огня". Как пояснил Вэнс, оно не нравится России, поэтому США хотят работать над "долгосрочным урегулированием".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс озвучил очередной призыв к капитуляции Украины.
Также "Комментарии" писали, что Вэнс назвал главный козырь, который есть у президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец войне в Украине.
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