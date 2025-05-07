Не 30-дневное перемирие: США сделали Украине и России новое предложение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия должны пойти на прямые переговоры друг с другом, чтобы закончить войну. По его словам, Россия требует "слишком много" для завершения конфликта.

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне, где заявил, что США не могут быть посредником по некоторым вопросам между Украиной и Россией. Вэнс подчеркнул, что Кремль выдвинул свои претензии, а Украина передала "лист бумаги в наши руки" со своими условиями.

"Мы считаем, что россияне требуют слишком много. Между позициями украинцев и россиян существует большая пропасть… Вероятно, невозможно быть посредником в этом вопросе без каких-либо прямых переговоров между Россией и Украиной", — сказал Вэнс.

Вице-президент США считает, что следующим этапом должны стать прямые переговоры между Украиной и Россией для окончания войны.

"Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас — это чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора… Это очень важно для россиян и украинцев — начать говорить друг с другом", — добавил Вэнс.

По его словам, из-за слишком разных позиций Украины и России относительно перемирия, Соединенные Штаты хотят "выйти за пределы одержимости 30-дневным прекращением огня". Как пояснил Вэнс, оно не нравится России, поэтому США хотят работать над "долгосрочным урегулированием".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс озвучил очередной призыв к капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали, что Вэнс назвал главный козырь, который есть у президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец войне в Украине.