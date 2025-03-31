Не Америка и не Украина: какое слово Трамп говорит чаще всего

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Slava Kot
Анализ выступлений Дональда Трампа за первые 50 дней его президентства показал неожиданную тенденцию. Среди всех возможных слов он чаще всего вспоминает "Байдена". Причем почти всегда в отрицательном контексте.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
По данным The New York Times, Трамп упомянул имя Джо Байдена 316 раз за первые 50 дней после инаугурации, что в среднем составляет более шести раз в день. Это больше, чем количество упоминаний слова "Америка". Также слово "Байден" звучит в речах Трампа чаще, чем слова "Украина" или "Израиль" — 237 и 62 раза соответственно.
Во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп упоминал Барака Обаму только 35 раз за тот же период. Иногда в положительном контексте. В 2025 году имя Байдена Трамп использует почти исключительно в негативном контексте. Эксперты предполагают, что таким образом Трамп пытается заранее оправдать возможные экономические трудности, которые могут возникнуть из-за его собственной политики, в частности из-за торговых войн.
Традиционно президенты пытаются сосредоточиться на своей программе и на будущем страны. Например, Барак Обама в 2009 году получил по наследству финансовый кризис от Джорджа Буша-младшего, но избегал прямых обвинений в его адрес. Подобно поступал и Байден, избегавший упоминаний о Трампе.
Как указывает The New York Times, Трамп же действует иначе. Его стратегия – постоянное повторение вины предшественника, позволяющее сместить фокус внимания с собственных решений и проблем. По анализу американского издания, только одно слово, кроме Байдена, звучит чаще в речах Трампа — это тарифы — 407 упоминаний.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал виновного в войне в Украине. По его словам, это Джо Байден.
Также "Комментарии" писали о том, как Хиллари Клинтон семью ироническими словами отреагировала на скандал с администрацией Трампа.
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