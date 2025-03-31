Не Америка и не Украина: какое слово Трамп говорит чаще всего

Анализ выступлений Дональда Трампа за первые 50 дней его президентства показал неожиданную тенденцию. Среди всех возможных слов он чаще всего вспоминает "Байдена". Причем почти всегда в отрицательном контексте.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По данным The New York Times, Трамп упомянул имя Джо Байдена 316 раз за первые 50 дней после инаугурации, что в среднем составляет более шести раз в день. Это больше, чем количество упоминаний слова "Америка". Также слово "Байден" звучит в речах Трампа чаще, чем слова "Украина" или "Израиль" — 237 и 62 раза соответственно.

Во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп упоминал Барака Обаму только 35 раз за тот же период. Иногда в положительном контексте. В 2025 году имя Байдена Трамп использует почти исключительно в негативном контексте. Эксперты предполагают, что таким образом Трамп пытается заранее оправдать возможные экономические трудности, которые могут возникнуть из-за его собственной политики, в частности из-за торговых войн.

"Мне кажется, я точно знаю, что происходит в голове Трампа. Он видит, что будет, и не может винить себя, поэтому он должен винить Байдена", – объясняет стратег Демократической партии Джеймс Карвилл.

Традиционно президенты пытаются сосредоточиться на своей программе и на будущем страны. Например, Барак Обама в 2009 году получил по наследству финансовый кризис от Джорджа Буша-младшего, но избегал прямых обвинений в его адрес. Подобно поступал и Байден, избегавший упоминаний о Трампе.

Как указывает The New York Times, Трамп же действует иначе. Его стратегия – постоянное повторение вины предшественника, позволяющее сместить фокус внимания с собственных решений и проблем. По анализу американского издания, только одно слово, кроме Байдена, звучит чаще в речах Трампа — это тарифы — 407 упоминаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал виновного в войне в Украине. По его словам, это Джо Байден.

Также "Комментарии" писали о том, как Хиллари Клинтон семью ироническими словами отреагировала на скандал с администрацией Трампа.