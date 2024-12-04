"Не дело Байдена": в США отказались от дополнительной поддержки Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в настоящее время вопрос дополнительной финансовой помощи Украине не будет вынесен на голосование. В частности, речь идет о ранее анонсированном пакете помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов, предложенном президентом Джо Байденом. Об этом Джонсон сообщил в ответ на вопросы журналистки "Голоса Америки" Екатерины Лисуновой.

Майк Джонсон (фото из открытых источников)

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", — заявил Джонсон.

Спикер уточнил, что не ожидает принятия никаких решений по финансированию Украины в ближайшее время.

Джонсон также подчеркнул, что избрание Дональда Трампа президентом уже оказывает влияние на динамику войны между Россией и Украиной.

"Мы видим, что это уже происходит", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что делегация Украины отправляется на решающий разговор в США . Украинская делегация, в которую входит глава Офиса президента Андрей Ермак, отправляется в США для переговоров с окружением 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Radio NV" со ссылкой на "источники в дипломатических кругах".

Отмечается, что в украинскую делегацию, кроме Андрея Ермака, входит вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Также сообщалось, что отправиться в США должен был министр обороны Рустем Умеров, но позже стало известно, что вместо него будет представлять оборонное ведомство Украины его заместитель Сергей Боев. Источники NV указывают, что "основная цель этой поездки – это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа".