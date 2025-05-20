Не хочет давить на Путина: Трамп разочаровал лидеров Европы

Европейские лидеры, с которыми Дональд Трамп поговорил после звонка с Владимиром Путиным 19 мая, не увидели в президенте США готовности оказывать давление на главу Кремля, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

В Европе разочарованы Трампом. Фото из открытых источников

Как известно, после разговора с Путиным Трамп рассказал о ее содержании президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и президентке Европейской комиссии.

Источник FT сообщил, что участвовавшие в телефонном разговоре с американским президентом лидеры были неприятно поражены описанием со стороны Трампа результатов переговоров с Путиным.

"Было очевидно, что Трамп не готов оказывать большее давление на Путина, чтобы он серьезно подошел к переговорам", — рассказал источник FT.

Как пишет FT, в европейских столицах опасаются, что Трамп может заключить соглашение с Путиным, которое удовлетворит максималистские требования последнего и будет противоречить интересам Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером по использованию дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, объединяя разведку, РЭБ и разные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.