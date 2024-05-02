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Не хочет мира в Украине. США в очередной раз раскритиковали Китай

Китай не готов принять украинскую формулу мира

2 мая 2024, 23:24
Автор:
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Марьян Ощановский
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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят готовности Китая поддержать украинскую формулу мира. При этом он назвал Пекин одним из ключевых факторов влияния на Россию.

Не хочет мира в Украине. США в очередной раз раскритиковали Китай

США раскритиковали Китай за позицию в отношении Украины. Фото из открытых источников

Джон Кирби отметил, что Штаты будут рады приветствовать любую страну, в частности Китай, которая примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

"Если Китай является страной, которая хочет помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи президента Владимира Зеленского и его прерогативы, тогда мы поддержим это", – заявил Джон Кирби.

При этом представитель Белого дома отметил, что сейчас не видит, чтобы Пекина делал шаги по одобрению украинской формулы мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/ssha-rozrakhovoyut-shcho-ukraina-poverne-terytoriyu/7595269.html
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