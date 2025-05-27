Не нравится ни Украине, ни РФ: у США есть "хороший" мирный план

В Соединенных Штатах разработали мирный план, состоящий из 22 пунктов и целью завершения войны между Россией и Украиной. Однако этот документ пока не устраивает ни украинскую, ни российскую сторону. Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Кот Келлог (фото из открытых источников)

"У нас есть план по 22 пунктам, который очерчивает наши цели. Честно говоря, мы считаем его хорошим, потому что он не нравится ни одной из сторон. Прогресс достигается, когда план не нравится обеим сторонам", — отметил Келлог.

Он подчеркнул, что конфликт в Украине в конце концов завершится посредством переговорного процесса, а представленный план может служить базой для таких переговоров. Хотя детали документа Келлог не обнародовал, он подчеркнул, что Дональд Трамп активно работает над поиском путей к миру и стремится как можно быстрее прекратить войну.

"Именно Трамп станет тем лидером, который завершит эту войну", — заявил спецпредставитель.

Как известно, Дональд Трамп неоднократно говорил о своем желании остановить войну между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. В то же время он пока не разглашал конкретные шаги или механизмы для достижения этой цели. Его обещания вызывают противоречивую реакцию, в частности, из-за опасений, что реализация "скорого мира" может предусматривать определенные уступки со стороны Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа призвали оказывать давление на Россию . Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россию нужно заставить пойти на переговоры, поэтому необходимо продолжать на нее давление.

Кит Келлог рассказал, что Соединенные Штаты получили условия от Украины по видению окончания войны, однако Россия не предоставила подобный список.