Не ответственность США: советник Трампа сказал, кто должен дать гарантии безопасности для Украины

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Лиля Воробьева
На этой неделе представители руководства США, в частности, госсекретарь, министр обороны, вице-президент и специальный посланник в Европе, проведут обсуждение возможных путей завершения войны, которую ведет Россия против Украины.
Майк Волц (фото из открытых источников)
Как заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC, Вашингтон стремится вовлечь все стороны в переговорный процесс.
В то же время, он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украины должен стать ответственностью европейских стран.
Также Волтц добавил, что Трамп планирует вынести на обсуждение вопрос будущей американской помощи Украине, в частности, возможность компенсации затрат через сотрудничество в сферах природных ресурсов и энергетики.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме сделали заявление о войне в Украине. В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью для NBC News.Советник Трампа по нацбезопасности отказался подтверждать или опровергать факт телефонного разговора между лидерами двух стран.
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