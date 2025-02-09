Не ответственность США: советник Трампа сказал, кто должен дать гарантии безопасности для Украины

На этой неделе представители руководства США, в частности, госсекретарь, министр обороны, вице-президент и специальный посланник в Европе, проведут обсуждение возможных путей завершения войны, которую ведет Россия против Украины.

Майк Волц (фото из открытых источников)

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC, Вашингтон стремится вовлечь все стороны в переговорный процесс.

"Президент Трамп собирается покончить с этой войной. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и найти решение", — отметил Волтц.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украины должен стать ответственностью европейских стран.

"Основной принцип здесь состоит в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", – подчеркнул он.

Также Волтц добавил, что Трамп планирует вынести на обсуждение вопрос будущей американской помощи Украине, в частности, возможность компенсации затрат через сотрудничество в сферах природных ресурсов и энергетики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме сделали заявление о войне в Украине. В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в интервью для NBC News.

Советник Трампа по нацбезопасности отказался подтверждать или опровергать факт телефонного разговора между лидерами двух стран.

В то же время, Волц анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник Штатов в Европе будут обсуждать детали того, как закончить войну в Украине. Он добавил, что Дональд Трамп готов к действию, чтобы привлечь к переговорам все стороны.