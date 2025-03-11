США против формулировок, которые могут усложнить усилия по привлечению России и Украины к переговорам, заявил государственный секретарь Марко Рубио в понедельник. Об этом пишет Reuters.

США и Россия. Фото: 24 Канал

Вашингтон имеет разногласия с союзниками по G7 в преддверии саммита на этой неделе, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди партнеров.

Министры иностранных дел стран Великой семерки — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США — встретятся 12-14 марта в Квебеке на речном курорте Ла-Мальбе впервые после того, как Дональд Трамп вернулся к власти.

Известно, что встречи G7 проходили в атмосфере консенсуса с тех пор, как России было приостановлено членство в организации в марте 2014 в ответ на аннексию Крыма, подчеркивая их неизменную поддержку Украины. Однако Трамп нарушил единство Запада, сблизив США с Москвой и критикуя Киев.

Как сообщают четыре дипломата G7, Канада изначально надеялась, что "семерка" подготовит совместное заявление, охватывающее вопросы войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и в Китае, а также усилия по борьбе с теневым флотом России.

В последнем коммюнике G7 с ноября почти две страницы были посвящены Украине и в основном направлены против России.

Однако, по словам дипломатов, на этот раз договориться о полном тексте коммюнике оказалось очень сложно, и некоторые опасаются, что компромисс не будет достигнут. США настаивают на исключении упоминаний о санкциях и действиях России в Украине, при этом требуя более жестких формулировок в отношении Китая, сообщили два дипломата.

Выступая перед журналистами по дороге в Саудовскую Аравию, Рубио отметил, что всегда есть разногласия, и добавил, что Вашингтон не может подписать ничего, что может повредить усилиям по переговорам между Россией и Украиной. Он подчеркнул:

"Мы считаем, что антагонистическая риторика иногда только усложняет процесс сближения сторон, особенно когда мы единственные, кто кажется может сделать эти переговоры возможными."

Госсекретарь выразил уверенность, что в конце концов страны G7 дойдут до документа, который будет содержательным и объединяющим, не подрывая при этом способности привлечь обе стороны к переговорам. США также выступили против отдельного заявления о теневом флоте России, отметили три дипломата.

Портал "Комментарии" уже писал, что недавние высказывания президента США Дональда Трампа относительно войны между Россией и Украиной указывают на его безразличие к человеческим жертвам. Кроме того, они демонстрируют готовность не только не прекращать насилие, но и способствовать его эскалации, отмечает The Atlantic.