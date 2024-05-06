"Не просто деньгами, но и солдатами": в США заявили о возможности быть вовлеченными в войну

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину в войне. Проблемы с принятием пакета помощи Украине, возникшие в Конгрессе США, Джефрис объяснил "пропутинской фракцией" среди республиканцев.



Представитель демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Фото из открытых источников

Хаким Джеффрис в интервью CBS news указывает, что в случае поражения Украины США может вмешаться в войну, в том числе и отправкой американских солдат на фронт.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но с нашими военными", – сказал Джеффрис.

Лидер демократов в Палате представителей объясняет, что российскому диктатору Владимиру Путину не следует верить, и что Россия не остановится на вторжении в Украину.

"Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет", – говорит Джеффрис.

Относительно пакета помощи Украине, который в Конгрессе США не могли принять более полугода, Хаким Джеффрис обвинил часть республиканцев, которые выступают против поддержки Украины.

"В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом США", — отвечает Джеффрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на заявления Макрона о возможности введения западных войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что в США указали новую страну, которую Россия хочет привлечь к войне в Украине.