"Не просто деньгами, но и солдатами": в США заявили о возможности быть вовлеченными в войну

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Slava Kot
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину в войне. Проблемы с принятием пакета помощи Украине, возникшие в Конгрессе США, Джефрис объяснил "пропутинской фракцией" среди республиканцев.
Представитель демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Фото из открытых источников
Хаким Джеффрис в интервью CBS news указывает, что в случае поражения Украины США может вмешаться в войну, в том числе и отправкой американских солдат на фронт.
Лидер демократов в Палате представителей объясняет, что российскому диктатору Владимиру Путину не следует верить, и что Россия не остановится на вторжении в Украину.
Относительно пакета помощи Украине, который в Конгрессе США не могли принять более полугода, Хаким Джеффрис обвинил часть республиканцев, которые выступают против поддержки Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на заявления Макрона о возможности введения западных войск в Украину.
Также "Комментарии" писали о том, что в США указали новую страну, которую Россия хочет привлечь к войне в Украине.
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