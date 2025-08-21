"Не просто шлюхи в московских отелях": на Западе назвали две причины, почему Трамп боится Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На фоне саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, на Западе снова заговорили о характере отношений между двумя лидерами. Почему, несмотря на жесткую риторику на публике, Трамп избегает конфронтации с Путиным вживую. По мнению британского эксперта по безопасности и обороне Майкла Кларка, этому могут быть две причины.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Майкл Кларк в интервью Sky News назвал две ключевые причины, по которым Трамп боится Путина. По его словам, ряд бывших сотрудников разведки полагают, что Кремль может владеть компроматом на Трампа. Кларк указывает, что речь идет не о скандальных историях о "проститутках в московских гостиничных номерах" времен поездок Трампа в Москву, а что-то посерьезнее.
Вторая причина, которую указывает Кларк, касается личных впечатлений Трампа от переговоров с Путиным. В частности, президент США "очень поражен" угрозами Путина относительно ядерного оружия и "напуган" его хитростью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп во время посещения Москвы в 2013 году взял с собой американскую модель и "Мисс Вселенную 2012".
Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неожиданном ночном звонке Трампа к Путину.