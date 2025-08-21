"Не просто шлюхи в московских отелях": на Западе назвали две причины, почему Трамп боится Путина

На фоне саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, на Западе снова заговорили о характере отношений между двумя лидерами. Почему, несмотря на жесткую риторику на публике, Трамп избегает конфронтации с Путиным вживую. По мнению британского эксперта по безопасности и обороне Майкла Кларка, этому могут быть две причины.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Майкл Кларк в интервью Sky News назвал две ключевые причины, по которым Трамп боится Путина. По его словам, ряд бывших сотрудников разведки полагают, что Кремль может владеть компроматом на Трампа. Кларк указывает, что речь идет не о скандальных историях о "проститутках в московских гостиничных номерах" времен поездок Трампа в Москву, а что-то посерьезнее.

"Это что-то долговременное, более глубокое и более финансовое", — сказал Кларк, однако не указал, какие именно детали этого возможного компромата могут быть у Путина.

Вторая причина, которую указывает Кларк, касается личных впечатлений Трампа от переговоров с Путиным. В частности, президент США "очень поражен" угрозами Путина относительно ядерного оружия и "напуган" его хитростью.

"Это дало Трампу ясное представление, что если он будет слишком сильно на меня давить, я применю ядерное оружие, и Трамп так и не смог с этим оправиться. Трамп боится его, он боится его интеллектуально, и он боится его, потому что считает, что тот может применить ядерное оружие", — добавил Кларк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп во время посещения Москвы в 2013 году взял с собой американскую модель и "Мисс Вселенную 2012".

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неожиданном ночном звонке Трампа к Путину.