Не решался всю каденцию: какой ультиматум РФ предлагает выставить Байден

Администрация Джо Байдена прилагает усилия, чтобы убедить европейские страны поддержать перевод около 300 миллиардов долларов замороженных активов российского центробанка на счет, который будет разблокирован лишь в рамках мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников администрации СМИ отмечает, что накануне завершения своего срока администрация Байдена делает последнюю попытку конфисковать сотни миллиардов долларов российских активов, рассматривая это как будущий рычаг влияния для Украины. Однако США сталкиваются со значительным скептицизмом со стороны Европы относительно изъятия $300 миллиардов российских замороженных активов.

Основная часть этих средств хранится в европейских банках, тогда как незначительная часть остается в американских финансовых учреждениях. Как отметил один из высокопоставленных чиновников администрации в комментарии CNN, конфискация этих активов могла бы послать Москве четкий сигнал: "Если вы хотите вернуть свои средства, вам придется сесть за стол переговоров".

Представители администрации Байдена провели консультации по этой теме с командой избранного президента Дональда Трампа, включая Марко Рубио, назначенного госсекретарем, и Майка Волца, будущего советника по национальной безопасности. По словам источников, знакомых с ситуацией, команда Трампа в целом поддерживает эту стратегию, считая, что изъятие денег может стать стимулом для России пойти на переговоры. Сам Трамп заинтересован в скором завершении войны, которая, по его мнению, была слишком затянута.

Однако европейские партнеры не поддерживают идею, выражая опасения, что прямая конфискация российских средств банками будет нарушением международного права. Источники отмечают, что такой скептицизм в Европе делает заключение любого соглашения маловероятным до момента вступления Трампа в должность.

Американские чиновники предполагают, что Фридрих Мерц, лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", который может стать канцлером, проявляет определенную готовность рассмотреть эту стратегию. Впрочем, он еще не вступил в должность.

Джо Байден планировал обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским на встрече в Риме на этой неделе, но мероприятие было отменено из-за пожара в Лос-Анджелесе. Президент Байден обсуждал некоторые вопросы по телефону с Зеленским в прошлую пятницу, однако непонятно, касались ли они темы российских средств.

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