Не сутки, и не сто дней: Кулеба предположил, сколько времени понадобится Трампу, чтобы остановить войну

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Дональд Трамп и его команда слишком оптимистично оценивают свои шансы на скорейшее завершение российско-украинской войны. Об этом он, в частности, рассказал в интервью "Общественному".

Дональд Трамп

Кулеба прокомментировал заявления Трампа, сделанные на пресс-конференции 7 января, где политик затрагивал тему войны в Украине. По словам дипломата, мир увидел официальное провозглашение доктрины Трампа, которая основывается на принципе: "Никаких правил нет, есть только национальный интерес".

"Что будет в ближайшие месяцы, на самом деле сегодня не знает никто. Я видел заявление Кита Келлога, что там они резервируют 100 дней, чтобы найти решение. Сначала они резервировали 24 часа, а сейчас уже речь о 100 днях. Я боюсь, что они потом будут резервировать дополнительные промежутки времени", — отметил Кулеба.

В то же время, дипломат подчеркнул, что провал Украины в войне станет личным провалом Трампа. Он также провел параллели с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, которое Трамп называл позором для США.

Там Байден проиграл талибам. А ты в Украине проиграл кому? Россиянам и китайцам. Ты же сам говоришь, что китайцы – твой главный оппонент", — добавил Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине допустили проведение переговоров с Россией под давлением Трампа. Как подчеркнул нардеп Богдан Яременко, Украина действительно регулярно проводит переговоры с РФ, например, по обмену пленными.

"Могут быть и политические контакты. Не думаю, что на уровне президентов очень сомневаюсь, что это возможно – и с точки зрения Украины, и с точки зрения России. Но на каком-то другом уровне переговоры могут происходить. Тем более, если администрация США приложит максимум усилий, чтобы переговоры начались, они начнутся, потому что средства давления для этого у Штатов есть", — заявил народный депутат.





