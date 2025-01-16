Не сутки, и не сто дней: Кулеба предположил, сколько времени понадобится Трампу, чтобы остановить войну

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Ткачик Олеся
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Дональд Трамп и его команда слишком оптимистично оценивают свои шансы на скорейшее завершение российско-украинской войны. Об этом он, в частности, рассказал в интервью "Общественному".
Дональд Трамп
Кулеба прокомментировал заявления Трампа, сделанные на пресс-конференции 7 января, где политик затрагивал тему войны в Украине. По словам дипломата, мир увидел официальное провозглашение доктрины Трампа, которая основывается на принципе: "Никаких правил нет, есть только национальный интерес".
В то же время, дипломат подчеркнул, что провал Украины в войне станет личным провалом Трампа. Он также провел параллели с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году, которое Трамп называл позором для США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине допустили проведение переговоров с Россией под давлением Трампа. Как подчеркнул нардеп Богдан Яременко, Украина действительно регулярно проводит переговоры с РФ, например, по обмену пленными.
"Могут быть и политические контакты. Не думаю, что на уровне президентов очень сомневаюсь, что это возможно – и с точки зрения Украины, и с точки зрения России. Но на каком-то другом уровне переговоры могут происходить. Тем более, если администрация США приложит максимум усилий, чтобы переговоры начались, они начнутся, потому что средства давления для этого у Штатов есть", — заявил народный депутат.
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