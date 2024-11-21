Не такая уж уникальная: что известно о российской ракете "Орешник"

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которой РФ нанесла удар по Днепру, создана на базе ракеты РС-26 "Рубеж", сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

РФ запустила по Днепру «Орешник». Фото из открытых источников

Спикер Пентагона сообщила, что "Орешник" – средней дальности, а не межконтинентальная ракета.

"Могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта баллистическая ракета была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", – рассказала Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона подтвердила сообщение медиа о том, что перед запуском ракеты Москва проинформировала Вашингтон через каналы уменьшения ядерных рисков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.