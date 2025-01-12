Не только Канада и Гренландия: названа страна, которую Трамп может «купить» для США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, впрочем, как говорится в колонке для The Hill консультанта по политике и коммуникациям, работавшему в Белом доме при президентах Рональда Рейгана и Джордже Буше-старшем Дугласе Маккинноне, Трамп может иметь амбиции и по другим территориям.

Дональд Трамп

По его словам, Трам может подходить в вопросах международной политики, как в бизнесе. Он не исключил, что его подход к проблемным странам может заключаться в вопросе: "А что, если бы мы просто купили их и сделали частью США?"

Это, говорит аналитик, рождает вопрос: какие еще страны могут войти в список потенциальных "покупок" Трампа. По его мнению, среди возможных "кандидатов" на приобретение есть Куба. Несмотря на ее экономический кризис и распад коммунистической системы, близость Кубы к США и ее стратегическое значение оставляют ее потенциальной угрозой. В то же время, Маккиннон предполагает, что кубинский народ вряд ли согласится на вхождение в состав США.

"Добавляя в список "а что, как", что скажете о Багамах, Гаити, Тайване или даже Северной Корее? Трамп, будучи Трампом, воспринимает мир через собственную призму", — говорит эксперт.

Кроме того, Маккиннон считает, что подобные идеи могут показаться провокационными, но у них есть и серьезный стратегический подтекст. По его мнению, политика Трампа, с его акцентом на бизнес-соглашениях, создает нестандартный подход к решению международных вопросов, который, однако, может повлечь за собой значительные споры на мировой арене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США. При этом уже известно, сколько канадцев поддержало эту идею.



