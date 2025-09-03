Не только синяки: у Трампа заметили странную опухоль (ФОТО)

После обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщило издание IrishStar , пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии. Одни считают, что речь идет о неудачно сшитой или специально подбитой подкладке костюма. В то же время, другие обратили внимание на неестественное расположение складок ткани, предполагая, что это может быть признаком наличия медицинского устройства или бандажа.

Трамп, в свою очередь, публично отверг все слухи об ухудшении здоровья. Он заявил, что не представал перед камерами всего два дня, но этого оказалось достаточно, чтобы начали распространять "сплетни о его смерти".

Однако тревогу усилили сообщения о том, что у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность (CVI). Это состояние может вызвать отеки, болевые ощущения, изменения кожи, а в тяжелых случаях даже угрожать ампутацией.

Сосудистая хирургиня из Калифорнийского университета Минми Квонг объяснила, что при CVI вены не выполняют должным образом свою функцию оттока крови от конечностей к сердцу. Это влечет застой, боль, а также риск появления язв.

"Обычно это происходит в ногах или руках. Если болезнь прогрессирует, возникают незаживающие раны и реальная угроза потери конечности", — отметила она.

В социальных сетях также обратили внимание на синяки и отеки в области лодыжек Трампа, что, по мнению комментаторов, может быть связано с CVI. Это придало предположения о снижении уровня энергии и физической выносливости политика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп прокомментировал слухи о своей смерти. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на фоне распространения слухов об ухудшении его здоровья и даже смерти, появился на публике. Он дал пресс-конференцию 2 сентября. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома. На видео не видно признаков серьезных проблем со здоровьем. Более того, Трамп во время выступления время от времени позволял себе шутить со своими подчиненными.