Не только удары по России: какое еще важное решение по Украине принял Байден

Президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин Украине. Этот шаг укрепит обороноспособность Киева против наступающих войск РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что решение последовало за недавним разрешением Белого дома, которое позволило Украине применять американские ракеты большой дальности ATACMS по территории России.

Издание отмечает, что доставка противопехотных мин в Украину тоже потенциально является спорной. В частности, более 160 стран подписали международный договор, который запрещает их использование, поскольку это оружие может нанести долгосрочный вред гражданскому населению.

Однако Киев стремился к этим поставкам с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение, а также разместила противопехотные мины на передовой, чтобы помешать Украине в ее стремлении вернуть свою территорию.

Чиновники сообщили изданию, что администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на передовые линии Украины в последние недели и видит настоятельную необходимость сдержать наступление. Пентагон считает, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые может сделать администрация Джо Байдена, чтобы помочь замедлить наступление оккупационной армии.

Один из чиновников сказал, что тип противопехотных мин, который предоставят Украине — "непостоянные". Это означает, что мины самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, снижая опасность для мирных жителей. По словам этого же источника, украинские политики взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах. При этом эксперты по контролю над вооружениями заявили, что даже "непостоянные" мины представляют угрозу безопасности.

Источник WP также объяснил, почему использование мин будет полезно с применением других боеприпасов.

"Россия атакует украинские линии на востоке волнами войск, не обращая внимания на потери, которые несут. Так что украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне", — сказал чиновник.

Как пишет WP, Байден не хотел поставлять Украине мины, столкнувшись с опасениями внутри его собственной администрации и со стороны широкого круга сторонников противоминной политики. Они говорили, что риск для мирных жителей неприемлемо высок. Однако, успехи РФ на поле боя в последние месяцы заставили Белый дом найти новые способы помочь Киеву, особенно после победы избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал, как можно скорее завершить войну.

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