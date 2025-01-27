Президент США Дональд Трамп намерен оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны в Украине. Его заявления по урегулированию конфликта следует воспринимать серьезно, уверяет источник, приближенный к экс-президенту, сообщает Politico .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп стремится использовать публичные заявления и угрозу новых санкций как рычаги влияния на Кремль. Это соответствует его подходу к международным соглашениям, где он всегда стремился оставаться в центре переговоров.

В то же время европейские дипломаты относятся к таким заявлениям с осторожностью. Они отмечают, что экономическое давление из-за тарифов или санкций является значительно более слабым инструментом по сравнению с мощной военной помощью, которую оказывает Украина администрация Джо Байдена.

Кроме того, беспокойство вызывает поддержка Трампом ультраправых сил в Европе, нередко имеющих связи с Кремлем. В частности, представители ЕС назвали вмешательство в политические процессы Великобритании и Германии "тревожным сигналом".

Эксперты Atlantic Council предостерегают, что в отличие от Байдена Трамп не воспринимает войну как угрозу глобальной демократии. Это может привести к попыткам заключения соглашений с Путиным, которые будут выгодны Кремлю, но опасны для Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп не сможет выполнить "прихоти" Путина . Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет удовлетворить чрезмерные и нереалистические требования российского диктатора Владимира Путина, заявила российский политолог Татьяна Станова.

"Путин, безусловно, стремится захватить территории, но его главная цель — превратить Украину в государство-сателлит. Эта задача невыполнима, и Трамп никогда не сможет предоставить ему то, чего он требует", — цитирует Составное издание The Times.

Несмотря на опасения, связанные с возможной политикой Трампа, сторонники жесткой линии России рассматривают потенциальные изменения в мировом порядке как открытие новых возможностей для Кремля.

