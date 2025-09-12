logo

BTC/USD

115211

ETH/USD

4457.51

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Не только венозная недостаточность: у Трампа мог произойти инсульт, появились тревожные фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только венозная недостаточность: у Трампа мог произойти инсульт, появились тревожные фото

Перекошенное лицо Трампа невозможно было не заметить

12 сентября 2025, 00:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. Во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне американские СМИ зафиксировали заметную асимметрию его лица.

Не только венозная недостаточность: у Трампа мог произойти инсульт, появились тревожные фото

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Издание опубликовали фото, на которых видно, что правая сторона лица президента перекосилась, а рот опустился вниз. Журналисты и операторы предположили, что это может являться признаком перенесенного инсульта. Об инциденте сообщили The Mirror и другие медиа.

Не только венозная недостаточность: у Трампа мог произойти инсульт, появились тревожные фото - фото 2

"Трамп на церемонии памяти 11 сентября в Пентагоне. Что не так с его лицом?" – написал пользователь соцсети Х, опубликовав фото политика.

Не только венозная недостаточность: у Трампа мог произойти инсульт, появились тревожные фото - фото 3

В июне Дональду Трампу исполнилось 79 лет, и он стал самым старшим президентом США в истории. В июле 2025 года Белый дом официально сообщил, что у него диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространенное заболевание среди пожилых людей, когда венозные клапаны работают неправильно, что приводит к застою крови.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились новые подробности о состоянии Трампа. Последние события с участием президента США Дональда Трампа вызвали волну обсуждений по поводу его состояния здоровья, ведь общественность замечает ряд странных поведенческих проявлений и физических симптомов. Тема физического и когнитивного состояния американского лидера приобретает все большую актуальность.

Как пишет Irish Star, 9 сентября Трамп не пришел на запланированный брифинг в Овальном кабинете в 16:30 по восточному времени, заставив журналистов и присутствующих ждать почти три часа без объяснений. Позже официальное расписание было обновлено, где указали на "незапланированное событие" — ужин в вашингтонском ресторане Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Это неожиданное изменение планов, а также истощенный облик президента 2 сентября и фотографии из финала Открытого чемпионата США по теннису, где он, казалось, задремал, лишь подогрели слухи о проблемах со здоровьем. Некоторые даже предполагают серьезные осложнения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.themirror.com/news/politics/donald-trumps-face-completely-droops-1385282
Теги:

Новости

Все новости