Не только венозная недостаточность: у Трампа мог произойти инсульт, появились тревожные фото

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. Во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне американские СМИ зафиксировали заметную асимметрию его лица.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Издание опубликовали фото, на которых видно, что правая сторона лица президента перекосилась, а рот опустился вниз. Журналисты и операторы предположили, что это может являться признаком перенесенного инсульта. Об инциденте сообщили The Mirror и другие медиа.

"Трамп на церемонии памяти 11 сентября в Пентагоне. Что не так с его лицом?" – написал пользователь соцсети Х, опубликовав фото политика.

В июне Дональду Трампу исполнилось 79 лет, и он стал самым старшим президентом США в истории. В июле 2025 года Белый дом официально сообщил, что у него диагностировали хроническую венозную недостаточность — распространенное заболевание среди пожилых людей, когда венозные клапаны работают неправильно, что приводит к застою крови.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились новые подробности о состоянии Трампа. Последние события с участием президента США Дональда Трампа вызвали волну обсуждений по поводу его состояния здоровья, ведь общественность замечает ряд странных поведенческих проявлений и физических симптомов. Тема физического и когнитивного состояния американского лидера приобретает все большую актуальность.

Как пишет Irish Star, 9 сентября Трамп не пришел на запланированный брифинг в Овальном кабинете в 16:30 по восточному времени, заставив журналистов и присутствующих ждать почти три часа без объяснений. Позже официальное расписание было обновлено, где указали на "незапланированное событие" — ужин в вашингтонском ресторане Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Это неожиданное изменение планов, а также истощенный облик президента 2 сентября и фотографии из финала Открытого чемпионата США по теннису, где он, казалось, задремал, лишь подогрели слухи о проблемах со здоровьем. Некоторые даже предполагают серьезные осложнения.