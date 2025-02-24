Не убеждать Трампа: почему Макрон и Стармер едут в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут пытаться понять настоящую позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине, считает политический обозреватель Денис Колесник.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Денис Колесник в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу визитов лидеров Франции и Великобритании в США, где они должны встретиться с Дональдом Трампом. По его словам, сообщение СМИ, что якобы главная задача Макрона и Стармера повлиять на американского лидера не соответствует действительности.

"Я считаю, что мнение о том, что они хотят изменить позицию президента Трампа — это то, что люди хотят думать. По моему мнению, будет происходить прощупывание настоящих позиций Трампа. Им интересно понять, речь идет о том изменении политики Белого дома, которое мы наблюдаем согласно заявлениям и действиям", — считает Колесник.

Политический обозреватель ожидает, что Макрон и Стармер узнают, действительно ли США изменили свою позицию относительно войны в Украине, или же это способ Трампа протестировать позицию России и Европы перед возможными переговорами. Однако Колесник считает, что Трамп полностью не раскроет все карты для европейских лидеров.

"Я думаю, что этот визит, он именно идет о том, чтобы понять или попытаться понять, потому что Трамп он достаточно умный человек, он им не объяснит свою позицию до конца по крайней мере. Вот я думаю, речь идет именно о том", — добавил Колесник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по версии The Times Стармер и Макрон хотят убедить Трампа от переговоров с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины.