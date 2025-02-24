Не убеждать Трампа: почему Макрон и Стармер едут в США

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Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут пытаться понять настоящую позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине, считает политический обозреватель Денис Колесник.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Денис Колесник в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу визитов лидеров Франции и Великобритании в США, где они должны встретиться с Дональдом Трампом. По его словам, сообщение СМИ, что якобы главная задача Макрона и Стармера повлиять на американского лидера не соответствует действительности.
Политический обозреватель ожидает, что Макрон и Стармер узнают, действительно ли США изменили свою позицию относительно войны в Украине, или же это способ Трампа протестировать позицию России и Европы перед возможными переговорами. Однако Колесник считает, что Трамп полностью не раскроет все карты для европейских лидеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по версии The Times Стармер и Макрон хотят убедить Трампа от переговоров с Путиным.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины.
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