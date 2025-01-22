Не все в мире готовы мириться с угрозами Трампа: кто уже готовит «ответку»

Индия, которая обвалила мировые цены на сахар, рассматривает различные ответные шаги на случай, если президент США Дональд Трамп применит торговые меры. Среди возможных вариантов заключение торговой сделки, снижение пошлин и увеличение импорта товаров из США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что чиновники администрации Нарендры Моди разработали различные сценарии противодействия любым мерам, которые может предпринять новая администрация Трампа, чтобы сократить положительное сальдо торгового баланса Индии с США, которое составило 35,3 миллиарда долларов за год.

Среди обсуждаемых вариантов правительство может закупать в США больше виски, стали и нефти, сообщили источники. По их словам, правительство также может снизить некоторые пошлины, а именно на товары, импортируемые из американских штатов, которые политически важны для Республиканской партии.

Авторы материала отмечают, эти планы лишь часть более широкой стратегии Индии, направленной на то, чтобы избежать любой конфронтации с Трампом, а также извлечь выгоду из любой потенциальной торговой войны между США и Китаем, сказал источник. Кроме того, указано, что Нью-Дели намерен вернуть из США не менее 18 000 нелегальных индийских иммигрантов, чтобы успокоить администрацию Трампа.

Индийские чиновники также рассматривают возможность заключения ограниченной торговой сделки с США, сообщили источники. Обсуждаемый план включает в себя снижение некоторых тарифов "наибольшего благоприятствования", которые налагаются на страны, с которыми у Индии нет двусторонней торговой сделки.

Индия может рассмотреть возможность закупки большего количества товаров из США, например, сои, молочных продуктов, авто, медицинских инструментов и самолетов.

Электроника, высокотехнологичное оборудование, текстиль, обувь и химикаты — в числе отраслей, которые выиграют, если Китай столкнется с более высокими пошлинами со стороны США и ограничениями на доступ к передовым технологиям.

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