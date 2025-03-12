Недовольство растет: когда республиканцы могут восстать против Трампа

В Республиканской партии США накануне изделий Конгресса может возникнуть оппозиция к политике администрации Дональда Трампа, считает профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

Трамп теряет популярность. Фото из открытых источников

"Изменить поведение республиканцев в Конгрессе может не сам Трамп, а осознание республиканцами, что его действия или политические решения могут привести к их поражению на выборах. Это произойдет, если они почувствуют, что теряют шансы на победу в своих округах или штатах, если речь идет о выборах в Сенат. Этот момент еще не наступил, поскольку выборы состоятся только в ноябре 2026 года. Однако уже в начале следующего года это может стать серьезной проблемой для республиканцев, которые в палате представителей представляют так называемые "swing" округа, где избиратели склонны голосовать то за одну, то за другую партию. Подобная ситуация может возникнуть и в Сенате", — сказал Игорь Айзенберг.

По его мнению, если республиканцы поймут, что поддержка непопулярной политики Дональда Трампа отрицательно сказывается на их электоральных результатах, они могут изменить свое отношение к действующей администрации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.