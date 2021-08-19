Нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать разрешение в Мексике

Нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать на специальное разрешение от Министерства внутренних дел США на территории Мексики. Судьи будут рассматривать каждое конкретное дело и давать / не будут давать вид на жительство в США. Об этом сообщает издание Vox.

Мигранты - фото из открытых источников

Когда Джо Байден стал президентом США, он отказался от иммиграционной политики своего предшественника Дональда Трампа. Именно администрация Трампа требовала от нелегальных мигрантов ждать разрешение на иммиграцию в Мексике. Но министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждал, что программа не имеет нужных ресурсов, поэтому не нуждается, чтобы мигранты сидели в Мексике, пока суд рассматривает их дело.

Накануне судья федерального суда в Техасе, назначенный за президентства Трампа, приказал федеральному правительству восстановить правило по ожидания решения в Мексике. Речь идет о Протокол защиты мигрантов (MPP). Судья Мэтью Качмарик заявил, что аргументы президента Байдена "несущественные". Только в минувшие выходные в пункте пограничного пропуска в долине Рио-Гранде сообщили о 20 000 арестов нелегальных мигрантов.

Напомним, в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12, 1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11, 9 млрд долл. США). Такую информацию предоставили в Национальном банке Украины в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии". Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов было перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США или 64% от общего их объема). В частности из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общего объема), из Чехии — 0,8 млрд долл.

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