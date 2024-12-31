Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель поддерживает контакт с американским миллиардером Илоном Маском, который поддержал политсилу на выборах в Бундестаг.

Макс поддержал немецких националистов. Фото из открытых источников

"Команда лидера АдН находится в регулярном диалоге с командой Маска. Миллиардер еще несколько месяцев назад проявил интерес к политической программе партии", — заявил спикер ультраправых Даниэль Тапп.

Он рассказал, что личного телефонного разговора или встречи между Вайделем и Маском еще не было.

"Однако это, безусловно, скоро изменится", — уточнил Даниэль Тапп.

По информации издания Spiegel, глава "АдН" и Илон Маск могут пообщаться вживую в соцсети X (Twitter). Миллиардер, владеющий этой социальной сетью, поддержал соответствующую идею в ответе на комментарий одного из пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский миллиардер Илон Маск пытается повлиять на парламентские выборы, которые в феврале состоятся в Германии. По словам пресс-секретаря немецкого правительства, Илон Маск своими постами в соцсети X и опубликованной статьей в поддержку крайней правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) фактически пытается повлиять на результат федеральных выборов в Германии. В заявлении отмечается, что "свобода слова, на которое имеет право Маск, распространяется и на величайшую чушь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.