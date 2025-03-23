Ненависть бьет ключем: Дочь Маска сокрушительно раскритиковала своего отца

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Ткачик Олеся
Вивиан Уилсон, дочь известного предпринимателя Илона Маска, заявила, что не имеет и не желает иметь никаких связей с отцом. В частности, в интервью Teen Vogue она рассказала, что перестала общаться с Маском еще в 2020 году и не намерена возобновлять контакт. Более того, ее раздражает любая ассоциация с ним.
Вивиан Вилсон
Когда девушке исполнилось 18 лет, она официально сменила имя, желая окончательно разорвать какие-либо связи с отцом. Вивиан также публично объявила о своей трансгендерности, что вызвало резкую реакцию Маска – он заявил, что больше не считает ее своей дочерью.
В настоящее время Вивиан откровенно критикует антитрансгендерные законы в США и признается, что они вызывают у нее тревогу.
Девушка рассказала, что каждый раз, когда она открывает телефон и читает новости, то в течение 10 минут просто вынуждена смотреть в стену, ведь все происходящее просто ужасно.
К слову, у генерального директора Tesla Илона Маска всего 14 детей от четырех разных женщин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп требует персональных извинений от губернатора штата Мэн за то, что она позволила трансгендерным женщинам выступать за женские команды.
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