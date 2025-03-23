Ненависть бьет ключем: Дочь Маска сокрушительно раскритиковала своего отца

Вивиан Уилсон, дочь известного предпринимателя Илона Маска, заявила, что не имеет и не желает иметь никаких связей с отцом. В частности, в интервью Teen Vogue она рассказала, что перестала общаться с Маском еще в 2020 году и не намерена возобновлять контакт. Более того, ее раздражает любая ассоциация с ним.

Вивиан Вилсон

"Мене дратує, що люди асоціюють мене з ним. Він жалюгідний чоловік-дитина. Чому я повинна його боятися? О, у нього так багато влади. Мені начхати. Чому я маю боятися цієї людини? Тому що він багатий? О, ні, я тремчу. Мені начхати, скільки у кого грошей", — емоційно сказала одна з шести дітей Маска від його першої дружини Джастін Вілсон.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она официально сменила имя, желая окончательно разорвать какие-либо связи с отцом. Вивиан также публично объявила о своей трансгендерности, что вызвало резкую реакцию Маска – он заявил, что больше не считает ее своей дочерью.

В настоящее время Вивиан откровенно критикует антитрансгендерные законы в США и признается, что они вызывают у нее тревогу.

Девушка рассказала, что каждый раз, когда она открывает телефон и читает новости, то в течение 10 минут просто вынуждена смотреть в стену, ведь все происходящее просто ужасно.

"Ужасно то, что они делают, не только с трансгендерным сообществом, но и с мигрантами, со многими маргинализованными сообществами, которые систематически подвергаются преследованиям со стороны новой администрации и лишаются защиты. Это зло. Как трансгендерная женщина, я боюсь потерять доступ к гарантированной медицинской помощи. Если бы я не совершила медицинский переход в том возрасте, в котором я это сделала, я не знаю, чтобы произошло", — добавила Уилсон.

К слову, у генерального директора Tesla Илона Маска всего 14 детей от четырех разных женщин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп требует персональных извинений от губернатора штата Мэн за то, что она позволила трансгендерным женщинам выступать за женские команды.



