Необычная отметина на руке Трампа: что скрывает президент США

Президент Дональд Трамп во вторник озадачил общественность, явившись на пресс-конференцию в Белом доме с чем-то, что выглядело как макияж, закрывавший участок с выпуклостью на тыльной стороне его ладони.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Издание DailyMail выяснило, что мог скрывать президент США. Доктор Бобак Берукхим, уролог из Нью-Йорка и специалист по сексуальному здоровью мужчин, рассказал, что у Трампа вероятнее всего синяки на руке, и они пытаются их скрыть.

Также предполагают, что маскировать могли взятие крови, укус насекомого или, возможно, удар рукой о что-то.

"Этот небольшой выпуклый бугор после забора крови является незначительной гистаминовой реакцией на микротравму иглы, реакцией, которая обычно исчезает в течение нескольких часов, но может привести к более выраженным кровоподтекам у пожилых людей из-за естественно более тонких и жестких кровеносных сосудов", — пишет издание.

Доктор Нил Патель, врач первичной медицинской помощи в округе Ориндж, Калифорния отмечает, что слишком много рукопожатий – это немного преувеличено. "У президента Трампа уже было что-то подобное в прошлом, и по моему опыту и опыту моих пациентов, я бы поставил это ниже в списке возможностей", — пишет издание.

Макияж, видимо, закрывал круглое выступление кожи, которое, по словам врачей, вероятнее всего, было следствием планового забора крови.

"Президент Трамп появлялся с подобными кровоподтеками и раздражителями на руке почти ежемесячно с момента вступления в должность в январе. В прошлом месяце на его руках, похоже, был один из этих синяков, замаскированный макияжем", — пишет издание.

Доктор Берукхим отметил: "Это может быть простое обычное медицинское освидетельствование. Возможно, он принимает лекарства, которые нуждаются в мониторинге. Возможно, у него были какие-то жалобы, и они хотели бы узнать больше".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп установил жесткий дедлайн для Путина.