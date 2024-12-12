Необычно: кого Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию

Избранный президент Дональд Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить свою инаугурацию в следующем месяце, сообщили CBS News несколько источников.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Источники сообщили, что Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, но неизвестно, принял ли он это приглашение. Представитель посольства Китая в Вашингтоне не прокомментировал эту информацию.

Кроме Си, команда вновь избранного президента сообщила о возможности принять других лидеров в Капитолии 20 января. К примеру, ультраправого лидера Венгрии, премьер-министра Виктора Орбана, который имеет теплые отношения с Трампом и посетил его в марте. По словам источника, знакомого с планами Орбана, он на этой неделе "все еще обдумывает", посетить ли его.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он вскоре вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире", — сказала пресс-секретарь Трампа по переходу Каролайн Левитт.

Обычно на инаугурацию приглашают послов и других дипломатов, но записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, показывают, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии передачи власти.

Члены ближайшего окружения Трампа остаются острыми критиками правительства Си, включая сенатора Марко Рубио, которого он избрал на пост госсекретаря, и будущего советника по национальной безопасности Майка Уолца.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что в своей второй президентской каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, принадлежащих главе государства. В интервью NBC он сообщил, что не будет получать президентскую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов в год, а также откажется от пожизненной пенсии.