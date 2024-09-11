Неожиданная похвала: Маск признал успех Харрис в дебатах с Трампом

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Черновалова Кристина
В Соединенных Штатах состоялись дебаты, где столкнулись два известных политика: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Это был первый большой дебат для Харрис и восьмой для опытного Трампа.
Маск похвалил Харрис после её дебатов с Трампом
Дебаты вызвали большой интерес, и даже Илон Маск, известный своими проектами Tesla и SpaceX, высказался о них. Он написал в соцсети X, что Харрис превзошла ожидания большинства на этих дебатах. Но Маск также добавил, что продолжит поддерживать Трампа.
Маск отметил, что, несмотря на успех Харрис в дебатах, Трамп лучше справится с выполнением задач. Он также выразил сомнения в эффективности нынешнего правительства и заявил, что без серьезных реформ ситуация будет только ухудшаться.
По словам Маска, в случае победы Харрис, "планы по достижению Марса" будут под угрозой. Он уверен, что именно республиканские лидеры, вроде Трампа, могут лучше поддерживать крупные научные и технологические проекты.
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