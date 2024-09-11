Неожиданная похвала: Маск признал успех Харрис в дебатах с Трампом

В Соединенных Штатах состоялись дебаты, где столкнулись два известных политика: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Это был первый большой дебат для Харрис и восьмой для опытного Трампа.

Маск похвалил Харрис после её дебатов с Трампом

Дебаты вызвали большой интерес, и даже Илон Маск, известный своими проектами Tesla и SpaceX, высказался о них. Он написал в соцсети X, что Харрис превзошла ожидания большинства на этих дебатах. Но Маск также добавил, что продолжит поддерживать Трампа.

"Камала Харрис сегодня вечером превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда дело доходит до выполнения задач, а не просто до приятных слов, я твердо верю, что Трамп выполнит свою работу гораздо лучше. В конце концов, если Камала может делать великие вещи, почему она этого не делает? Байден редко появляется на работе, поэтому она уже главная", — заявил Маск.

Маск отметил, что, несмотря на успех Харрис в дебатах, Трамп лучше справится с выполнением задач. Он также выразил сомнения в эффективности нынешнего правительства и заявил, что без серьезных реформ ситуация будет только ухудшаться.

"Трамп поддерживает правительственную комиссию по эффективности, чтобы позволить делать большие вещи, Камала — нет. Мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит", — утверждает Маск.

По словам Маска, в случае победы Харрис, "планы по достижению Марса" будут под угрозой. Он уверен, что именно республиканские лидеры, вроде Трампа, могут лучше поддерживать крупные научные и технологические проекты.

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