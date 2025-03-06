Неожиданная тенденция в США: американцы массово арендуют кур

В США продолжается яичный кризис, вызванный птичьим гриппом, привел к резкому поднятию цены на яйца и их дефициту. Некоторые американцы борются с этим кризисом заменяя яйца в своих блюдах на другие продукты, тогда как другие начали арендовать кур.

В США арендуют кур из-за высоких цен на яйца. Фото из открытых источников

В прошлом месяце средняя цена в США на 12 яиц выросла почти до 5 долларов, что на 53% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Кроме того, Министерство сельского хозяйства предупредило американцев, что цены могут вырасти еще на 41% в ближайшие месяцы.

На фоне этого в США возник новый тренд – аренда кур. Компания Rent the Chicken заявила о резком увеличении спроса на аренду кур. По их словам, типовая аренда цыплят включает в себя портативный курятник, 2-4 курицы-несучки и все необходимые средства, в том числе корм и посуду.

Стандартная аренда с двумя курами стоит 495 долларов на шесть месяцев, а четыре курицы – 959 долларов. Как уверяют, Rent the Chicken, здоровая курица может снести до пяти яиц в неделю. Таким образом, две курицы могут обеспечить яйцами небольшую американскую семью.

Однако аренда кур все же больше касается дефицита яиц, а не экономии. В среднем американцы в год тратят на яйца около 300-350 долларов, в то время как аренда кур будет стоить почти 500 долларов за полгода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно назначенная Трампом министерша сельского хозяйства США Брук Роллинз призвали американцев заводить кур-несушек из-за яичного кризиса в США.

Также "Комментарии" писали, что Турция готовит сотни миллионов яиц для отправки в Америку.