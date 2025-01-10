Неожиданное заявление Байдена: это грубо так говорить, но я так думаю

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Slava Kot
Президент США Джо Байден заявил, что победил бы Дональда Трампа на выборах, если бы продолжил участие и не решил поддержать Камалу Харрис. Однако Байден добавил, что не планировал быть президентом в 86 лет, ведь не знает, какое в таком возрасте будет его состояние.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
Джо Байден в интервью USA Today выразил уверенность, что выиграл бы президентские выборы у Дональда Трампа.
Непонятно, какой именно имел в виду опрос Байден, ведь на протяжении всей предвыборной кампании он отставал на несколько голосов от Трампа, а после неудачных дебатов разрыв увеличился более чем на 30%. После ухода Байдена Харрис быстро уменьшила значительное преимущество Трампа в опросах, однако проиграла выборы.
На вопрос, чувствует ли Байден способность занимать высшую должность в Белом доме еще четыре года, 82-летний президент ответил, что "не знает".
В интервью Баден также рассказал о встрече с Трампом после победы на выборах. По словам президента США, он был очень откровенен с Трампом и в двухчасовом разговоре призвал его не "сводить счетов". Как объяснил Байден, Трамп не отвечал, а просто слушал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден предупредил американцев об опасности, указав на события, которые могут повториться.
Также "Комментарии" писали о спецпредставителе Трампа, который озвучил его позицию по отношению к Украине.
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