Неожиданное заявление Байдена: это грубо так говорить, но я так думаю

Президент США Джо Байден заявил, что победил бы Дональда Трампа на выборах, если бы продолжил участие и не решил поддержать Камалу Харрис. Однако Байден добавил, что не планировал быть президентом в 86 лет, ведь не знает, какое в таком возрасте будет его состояние.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден в интервью USA Today выразил уверенность, что выиграл бы президентские выборы у Дональда Трампа.

"Это грубо так говорить, но я так думаю, исходя из опроса", – сказал 82-летний Байден.

Непонятно, какой именно имел в виду опрос Байден, ведь на протяжении всей предвыборной кампании он отставал на несколько голосов от Трампа, а после неудачных дебатов разрыв увеличился более чем на 30%. После ухода Байдена Харрис быстро уменьшила значительное преимущество Трампа в опросах, однако проиграла выборы.

На вопрос, чувствует ли Байден способность занимать высшую должность в Белом доме еще четыре года, 82-летний президент ответил, что "не знает".

"Я не знаю. Когда Трамп снова баллотировался на переизбрание, я действительно считал, что у меня есть лучшие шансы победить его. Но я также не стремился быть президентом, когда мне будет 85-86 лет. Кто знает, кем я буду, когда мне будет 86 лет?", — объяснил Байден.

В интервью Баден также рассказал о встрече с Трампом после победы на выборах. По словам президента США, он был очень откровенен с Трампом и в двухчасовом разговоре призвал его не "сводить счетов". Как объяснил Байден, Трамп не отвечал, а просто слушал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден предупредил американцев об опасности, указав на события, которые могут повториться.

Также "Комментарии" писали о спецпредставителе Трампа, который озвучил его позицию по отношению к Украине.