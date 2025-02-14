Неожиданные слова Трампа: я хочу возвращения России

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия, ведущая полномасштабную войну против Украины, вернулась в G8. Американский лидер подчеркнул, что Москву нужно принять обратно, ведь он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Во время церемонии подписания новых тарифов Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию вновь принятой в группу крупных западных экономик. По его словам, этого также хочет Путин. Как объяснил Трамп, исключение России из G8 после оккупации Крыма было ошибкой.

"Я бы хотел, чтобы Россия вернулась в G8", — заявил Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме и объяснил, что Москву нужно принять назад и что он сам лично "доверяет Владимиру Путину в контексте войны в Украине".

Президент США также заверил, что Украина "очевидно" получит место за столом переговоров по прекращению войны, но в то же время подтвердил слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что она не присоединится к НАТО и не вернет все утраченные территории.

G8 или Группа восьми – это группа стран, объединявшая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Во время проведения форумов лидеры стран осуществляли согласование подходов к актуальным международным проблемам.

Россия подверглась критике со стороны стран G8 после аннексии Крыма и формально исключена из списка Группы восьми. В июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в Сочи – вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным.

Также "Комментарии" писали о Трампе, заявившем о хорошей возможности закончить войну в Украине.