Неожиданные слова Трампа: я хочу возвращения России

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия, ведущая полномасштабную войну против Украины, вернулась в G8. Американский лидер подчеркнул, что Москву нужно принять обратно, ведь он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Во время церемонии подписания новых тарифов Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию вновь принятой в группу крупных западных экономик. По его словам, этого также хочет Путин. Как объяснил Трамп, исключение России из G8 после оккупации Крыма было ошибкой.
Президент США также заверил, что Украина "очевидно" получит место за столом переговоров по прекращению войны, но в то же время подтвердил слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что она не присоединится к НАТО и не вернет все утраченные территории.
G8 или Группа восьми – это группа стран, объединявшая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Во время проведения форумов лидеры стран осуществляли согласование подходов к актуальным международным проблемам.
Россия подверглась критике со стороны стран G8 после аннексии Крыма и формально исключена из списка Группы восьми. В июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в Сочи – вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным.
Также "Комментарии" писали о Трампе, заявившем о хорошей возможности закончить войну в Украине.
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