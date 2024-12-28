Неожиданный поворот: кого от Грузии пригласили на инаугурацию Трампа

Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил республиканец Джо Уилсон, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отметил мужество Саломе Зурабишвили и пригласил ее на инаугурацию Трампа.

"Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, — ред.) и иранского режима", — написал Уилсон в X (Twitter).

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Формально полномочия Саломи Зурабишвили закончатся 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили, которого избрали президентом Грузии члены "Грузинской мечты". Кавелашвили не получал поздравлений с избранием от США и европейских стран.

Зурабишвили отказывается складывать полномочия до тех пор, пока в Грузии не назначат новые парламентские выборы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов. Она предупредила правящую партию "Грузинская мечта", что, если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NewsGeorgia".

Зурабишвили отметила, что уже готовится документ с минимальными условиями для проведения новых выборов, которые должны состояться в ближайшее время. Она отметила, что эти выборы принесут "действительно новые силы" и призвала к готовности.

Также издание "Комментарии" сообщало – грузинских чиновников, попавших под санкции стран Запада, планируют наградить.



