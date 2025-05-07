Неожиданный поворот: Россия разочаровала Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине.

Вэнс выразил недовольство Россией. Фото из открытых источников

"Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневное прекращение огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны. Чиновник отметил, что из-за этого обсуждение временной паузы на переговорах потеряло актуальность.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что администрация Дональда Трампа по-прежнему рассчитывает на прогресс в мирном процессе. При этом он добавил, что в противном случае США могут отказаться от участия в посредничестве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, армия РФ не способна пока форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у оккупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно с тем силами и средствами, которые они сейчас имеют. Это нереально", — резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год к году экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), относительно предыдущего квартала ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.