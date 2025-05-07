logo

BTC/USD

97322.63

ETH/USD

1804.93

LTC/USD

88.77

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Неожиданный поворот: Россия разочаровала Вэнса
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданный поворот: Россия разочаровала Вэнса

Вэнс заявил, что Россия просит на переговорах слишком много

7 мая 2025, 23:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине.

Неожиданный поворот: Россия разочаровала Вэнса

Вэнс выразил недовольство Россией. Фото из открытых источников

"Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневное прекращение огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны. Чиновник отметил, что из-за этого обсуждение временной паузы на переговорах потеряло актуальность.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что администрация Дональда Трампа по-прежнему рассчитывает на прогресс в мирном процессе. При этом он добавил, что в противном случае США могут отказаться от участия в посредничестве.

Ранее портал "Комментарии" сообщалармия РФ не способна пока форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у оккупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно с тем силами и средствами, которые они сейчас имеют. Это нереально", — резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год к году экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), относительно предыдущего квартала ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/administration/5287326-trump-administration-russia-ukraine-peace-talks/
Теги:

Новости

Все новости