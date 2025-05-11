Непонимание или хитрая игра: Трамп оценил предложение Путина по поводу прямых переговоров

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ночную пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина и оценил ряд его заявлений и предложений.

Дональд Трамп

В частности, в сообщении в своей соцсети TruthSocial Трамп написал, что речь идет о "потенциально большом дне для России и Украины". Кроме того, президент США выразил надежду, что война скоро остановится.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", — заявил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что будет продолжать работу с обеими сторонами для достижения результата.

"США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди большую неделю!", — добавил президент США.

Как отметил военный, политолог Кирилл Сазонов, похоже, что Трамп продолжает верить в то, что о перемирии можно договориться в Стамбуле.

"Или это хитрая игра, или он не понимает, что происходит. Верить, что Путин отказался от перемирия сейчас, чтобы без условий согласиться на него завтра – это… ." — отметил Сазонов и намекнул, что Трамп, вероятно, очень наивный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ.

Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.



