Непонимание или хитрая игра: Трамп оценил предложение Путина по поводу прямых переговоров

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп отреагировал на ночную пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина и оценил ряд его заявлений и предложений.
Дональд Трамп
В частности, в сообщении в своей соцсети TruthSocial Трамп написал, что речь идет о "потенциально большом дне для России и Украины". Кроме того, президент США выразил надежду, что война скоро остановится.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что будет продолжать работу с обеими сторонами для достижения результата.
Как отметил военный, политолог Кирилл Сазонов, похоже, что Трамп продолжает верить в то, что о перемирии можно договориться в Стамбуле.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.
При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ.
Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.
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