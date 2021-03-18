logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

58890.06

ETH/USD

1827.66

LTC/USD

207.28

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Несколько штатов США подали в суд на администрацию Байдена - в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Несколько штатов США подали в суд на администрацию Байдена - в чем причина

Семнадцать штатов США недовольны решением Джозефа Байдена

сегодня, 07:45
Автор:

Кириєнко Анна

Несколько штатов Америки подали в суд на администрацию президента Джо Байдена. Об этом сообщается в издании Reuters.

Несколько штатов США подали в суд на администрацию Байдена - в чем причина

Новости Америки: 17 штатов США подали в суд на администрацию Байдена. Фото: thebell

Представители штатов возмутились из-за решения администрации аннулировать ключевое разрешение на трубопровод Keystone XL.

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон Как отметил, что даже президент Америки не может самостоятельно менять энергетическую политику, которая была установлена Конгрессом.

Стоит отметить, что Джозеф Байден отменил разрешение на трубопровод, который призван транспортировать 830 тысяч баррелей углеродистой интенсивной тяжелой нефти в день с канадской Альберты до Небраски. Такое решение прежде всего направлено на сдерживание климатических изменений.

Американского президента отговаривали от данного решения. В частности, глава энергетического комитета Сената США Джо Манчин считал, что проект обеспечивает профсоюзные работы. Кроме того, глава отметил, что трубопровод безопаснее транспортировки нефти грузовиками и поездами.

Всего к иску присоединилось семнадцать штатов.

Напомним, что Россия отозвала своего посла в США — Анатолия Антонова — для консультаций относительно будущих американо-российских отношений после резких заявлений со стороны президента США. Джо Байден высказался, что российский президент Владимир Путин "убийца", который "заплатит цену" за якобы вмешательство в выборы. Детали скандала читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнения экспертов относительно дальнейшей политики Джозефа Байдена в отношении России. Будет ли Америка и дальше вводить санкции против Кремля, смотрите здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ