Несколько штатов США подали в суд на администрацию Байдена - в чем причина

Несколько штатов Америки подали в суд на администрацию президента Джо Байдена. Об этом сообщается в издании Reuters.

Новости Америки: 17 штатов США подали в суд на администрацию Байдена. Фото: thebell

Представители штатов возмутились из-за решения администрации аннулировать ключевое разрешение на трубопровод Keystone XL.

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон Как отметил, что даже президент Америки не может самостоятельно менять энергетическую политику, которая была установлена Конгрессом.

Стоит отметить, что Джозеф Байден отменил разрешение на трубопровод, который призван транспортировать 830 тысяч баррелей углеродистой интенсивной тяжелой нефти в день с канадской Альберты до Небраски. Такое решение прежде всего направлено на сдерживание климатических изменений.

Американского президента отговаривали от данного решения. В частности, глава энергетического комитета Сената США Джо Манчин считал, что проект обеспечивает профсоюзные работы. Кроме того, глава отметил, что трубопровод безопаснее транспортировки нефти грузовиками и поездами.

Всего к иску присоединилось семнадцать штатов.

Напомним, что Россия отозвала своего посла в США — Анатолия Антонова — для консультаций относительно будущих американо-российских отношений после резких заявлений со стороны президента США. Джо Байден высказался, что российский президент Владимир Путин "убийца", который "заплатит цену" за якобы вмешательство в выборы. Детали скандала читайте в нашем материале.

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