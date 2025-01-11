Несмотря на все заявления, Трамп и Путин не встретятся в этом году: неожиданная причина

Вероятность того, что Дональд Трамп встретится с кремлевским диктатором в этом году, достаточно низкая, заявил в эфире "Эспрессо" российский оппозиционный политический аналитик, проживающий в Чехии, Александр Морозов. По его словам, Путин не может поехать ни на Мюнхенскую конференцию по безопасности, ни принять участие в саммите G7. Диктатор может без страха появиться только на саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре 2025 года.

Путин и Трамп

Эксперт напомнил, что Дональд Трамп заявил о намерениях скорейшего завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Впрочем, по его мнению, нет ни одного реального плана, как это сделать, ни за 24 часа, ни за 100 дней, ни даже за шесть месяцев.

"Есть только намерения. Скорее всего, мы увидим в первой половине 2025 года только консультации администрации Трампа с разными сторонами о том, как завершить эту войну", — считает Морозов.

По его мнению, к этим консультациям могут быть привлечены Китай, Турция, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и другие страны, с которыми Трамп ранее активно сотрудничал. Эксперт считает, что важно увидеть, какими будут первые зарубежные визиты Трампа по возвращении к власти. Его решения, в частности по поводу посещения Саудовской Аравии, Польши или другой европейской страны, или установления контактов с Китаем, будут существенными для понимания его политического курса.

"На мой взгляд, никакой встречи Трампа с Путиным не будет ни в первом полугодии, ни вообще в 2025 году. Поскольку двусторонний саммит невозможен, потому что для него нет повода. А встретиться Трампу и Путину на полях – большой вопрос", – отметил Морозов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие сценарии могут остановить войну в Украине.



